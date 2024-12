Buone Feste da Bastia Umbra! Grande apertura per dare il via alla festa!

Finalmente ci siamo! Domenica 8 Dicembre avrà ufficialmente inizio il Natale 2024 di Bastia Umbra! Vivremo insieme una giornata densa di eventi che avrà inizio alle 16:30 Piazza Mazzini con il tradizionale fuoco per la Festa della Madonna per poi proseguire, dopo i saluti del Sindaco, con l’accensione dell’illuminazione delle istallazioni scenografiche di Piazza Mazzini e delle altre vie del capoluogo, tra cui Via Giontella con la meravigliosa vetrata dell’ex Ospizio Giontella.

Attenzione! Ci sarà anche un ospite speciale che farà il suo arrivo trionfale in Piazza: l’Autobus del Kentucky che darà il via ai mercatini natalizi e alle mostre “La Danza dei colori” e “WikiLoves Monuments Bastia Umbra” situate Al Teatrino!

Sempre Domenica alle 17:00 si aprono le suggestive Chiese del Natale, con l’allestimento dei doni così carichi della storia dei residenti e dei luoghi mentre a XXV Aprile si accenderà anche l’albero di Natale. In questa cornice, i negozi della Città sfoggeranno, per tutto il periodo natalizio, Le vetrine dell’Arte e della Musica.

Per concludere in bellezza, alle ore 18:00, ci sarà l’Accensione degli Alberi artistici dei nostri 4 rioni con premiazione finale all’Auditorium Sant’Angelo.

Vi aspettiamo per una bellissima giornata di festa per la nostra Città e per dare ufficialmente il via ad un mese di festività!

Buone Feste da Bastia Umbra!

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

17:00 – Capoluogo e frazioni

Apertura Le chiese del Natale

Bastia, San Rocco e S. Croce – Bastiola, San Nicola – Costano, Crocifisso – Ospedalicchio, Cappellina del Rosario – XXV Aprile, San Marco

Comune di Bastia Umbra e Parrocchie di San Michele Arcangelo, San Marco, San Cristoforo e San Giuseppe

17:30 – Villaggio XXV Aprile

Accensione albero di Natale

Circolo XXV Aprile e comitato XXV aprile

Piazza Mazzini

16:30

Fuoco per la festa della Madonna

Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Proloco

17:45 – inaugurazione

Saluti del Sindaco

Accensione contemporanea delle illuminazioni scenografiche di tutta la città

P.zza Mazzini : allestimento tronchi monumentali e istallazioni artistiche, carri delle sfilate 2024, rosone di S. Michele, cella campanaria e orologio del Campanile, rosone di S. Croce.

P.zza Cavour : Municipio

Altre zone della città : via Roma, via Firenze, Silos Molini Spigadoro, Ex Mattatoio, , Cisterna/Conservone, Rocca Baglionesca.

Via Giontella e vetrata della cappella dell’ex Casa di Riposo

Arrivo dell’autobus dal Kentucky

Apertura dei mercatini: Proloco, Genitori Istituto Comprensivo 1, Genitori Direzione Didattica Don Bosco

Apertura mostre Al Teatrino: La danza dei colori, dei ragazzi del Centro diurno la Semente di Spello e Bastia nel concorso fotografico Wiki loves Monuments Umbria.

Scopertura insegna della piscina Eden Rock, vetrine Proloco

Filodiffusione con musica natalizia

Vetrine dell’Arte e della Musica: negozi di p. zza Mazzini e di tutta la città

18:00 – V. Firenze, V. della Rocca, p.zza Cavour, Largo Lancetti

Accensione “Alberi artistici di Natale” realizzati dai 4 rioni di Bastia, visita itinerante nei siti delle istallazioni e premiazione all’Auditorium S. Angelo

Ente Palio de S. Michele e associazioni Rioni