Chiesto il rinvio delle udienze sui verbali T-Red

Fratelli d’Italia critica la scelta del Comune sul legale di Pecci

Chiesto il rinvio – Durante ultimo incontro con i rappresentanti del comitato No Tred, Il Comune di Bastia Umbra ha avanzato una proposta di rinvio delle udienze relative ai ricorsi per i verbali emessi dal T-Red,

attualmente in corso davanti al Giudice di Pace. La richiesta è stata formulata dall’Assessore

Furiani al fine di concedere maggior tempo al nuovo legale del sindaco pro tempore, Pecci, per

esaminare gli atti processuali e preparare l’impugnazione della prima sentenza, che imponeva al

sindaco stesso il pagamento delle spese legali.

La decisione di chiedere uno slittamento delle udienze ha suscitato critiche da parte del

Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia di Bastia Umbra, che ha espresso disappunto per

l’iniziativa. Secondo il Coordinamento, la priorità dell’amministrazione dovrebbe essere la tutela dei

cittadini, mentre la richiesta di rinvio appare orientata a favorire esclusivamente gli interessi

personali del primo cittadino.

La vicenda T-Red, come emerso dalla prima sentenza, coinvolge presunte negligenze da parte

dell’amministrazione comunale nella gestione della messa in funzione del sistema di rilevazione

automatica delle infrazioni al codice della strada. Nonostante ciò, la richiesta di rinvio, avanzata

dall’Assessore Furiani, non è stata interpretata come un tentativo di risolvere in modo condiviso e

trasparente le problematiche legate al servizio, ma piuttosto come una mossa per dilatare i tempi e

gestire il contenzioso esclusivamente sul piano legale.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato che, parallelamente alla richiesta di rinvio,

continuano a essere inviate ai cittadini ulteriori notifiche di verbali per infrazioni accessorie a cquell

rilevate con i dispositivi T-Red (mancata comunicazione giudatore), una situazione che alimenta

malcontento e preoccupazione tra la popolazione.

Secondo il Coordinamento, la condotta dell’amministrazione comunale non rappresenta una

corretta gestione politica e amministrativa della città. Il gruppo politico ritiene necessario un

cambiamento sostanziale di approccio, sottolineando che il “cambio di passo” annunciato non stia

procedendo nella direzione attesa dalla comunità.

Il Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia di Bastia Umbra ribadisce l’importanza di mettere al

centro dell’azione amministrativa l’interesse dei cittadini, soprattutto in un contesto delicato come

quello del contenzioso sulle multe elettroniche, chiedendo un impegno concreto per risolvere le

criticità legate al sistema T-Red, evitando ulteriori disagi per la popolazione.