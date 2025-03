Chiusura notturna della SS75 “Centrale Umbra” per lavori

Interventi di manutenzione tra Ospedalicchio e Collestrada

A partire dalle ore 22:00 di giovedì 20 e venerdì 21 marzo, la strada statale 75 “Centrale Umbra” sarà chiusa temporaneamente in direzione Perugia, tra lo svincolo di Ospedalicchio Sud e l’innesto sulla E45 a Collestrada, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione sulla pavimentazione stradale.

La chiusura si protrarrà fino alle ore 6:00 del mattino successivo. Durante questo periodo, il traffico diretto verso Perugia sarà deviato tramite un’uscita obbligatoria allo svincolo di Ospedalicchio Sud, mentre lo svincolo di Ospedalicchio Nord verrà chiuso in ingresso verso la città. Gli automobilisti diretti verso il capoluogo umbro dovranno pertanto seguire percorsi alternativi segnalati.

I lavori di ripristino localizzato della pavimentazione sono parte di un intervento più ampio volto a garantire la sicurezza e la qualità della viabilità su questa importante arteria che collega il capoluogo umbro a varie località della regione. L’Anas, in collaborazione con le autorità locali, ha previsto una chiusura notturna per minimizzare i disagi al traffico durante le ore di minor afflusso.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni per i percorsi alternativi, così da evitare rallentamenti e problematiche durante il transito.

L’Anas ha precisato che, sebbene gli interventi siano programmati per una durata limitata, le condizioni meteorologiche potrebbero influire sui tempi di esecuzione. L’ente invita gli utenti della strada a monitorare eventuali aggiornamenti sulle chiusure e le deviazioni, soprattutto in vista di possibili modifiche nelle date o negli orari previsti.

La chiusura temporanea della SS75 rientra in un più ampio piano di lavori di manutenzione straordinaria programmati da Anas per il miglioramento della sicurezza e della funzionalità delle infrastrutture stradali nell’area di Perugia e nelle zone circostanti. Questo intervento si inserisce nell’ambito di un progetto che mira a mantenere in condizioni ottimali le principali vie di comunicazione della Regione Umbria, vitali per il collegamento di Perugia con altre città e località della zona.

Anche se i disagi derivanti da queste chiusure sono inevitabili, le operazioni di manutenzione sono considerate fondamentali per prevenire danni strutturali alla strada e per garantire un’esperienza di viaggio più sicura e fluida per gli utenti futuri.

Anas ha ribadito l’importanza di una buona programmazione e dell’esecuzione puntuale di questi interventi, fondamentali per il regolare flusso del traffico e per la sicurezza stradale, specialmente su una strada così centrale per la regione. Nonostante la chiusura temporanea, le autorità competenti hanno sottolineato come le modalità alternative di transito siano state pianificate con attenzione per ridurre al minimo l’impatto sul traffico e sull’economia locale.

Gli utenti della strada sono dunque chiamati a collaborare seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite, al fine di evitare congestioni e di favorire una rapida ripresa della normale circolazione una volta terminati i lavori di manutenzione