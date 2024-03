Città, Tecnopoli, Distretti Produttivi: il Ruolo di Bastia nel Contesto Globale

Bastia Umbra si prepara ad accogliere un evento di risonanza nazionale, in programma per il 2 aprile presso l’Auditorium di Bastia Umbra. La Coalizione Civico Progressista del candidato sindaco Erigo Pecci ha l’onore di ospitare il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per una giornata dedicata alla riflessione sul ruolo cruciale che ogni singolo comune, come anche Bastia, può rivestire nel contesto regionale e nazionale.

L’evento, intitolato “Città, Tecnopoli, Distretti Produttivi: il Ruolo di Bastia nel Contesto Globale”, affronterà tematiche di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Internazionalizzazione del Comune:

La conferenza aprirà il dibattito sull’importanza della dimensione locale nel contesto internazionale, ponendo l’attenzione sulla memoria del passato come fondamentale guida per il futuro.

Poli Industriali dello Sviluppo Tecnologico:

Un focus sarà dedicato alle innovazioni tecnologiche al servizio delle imprese e dei cittadini, evidenziando il ruolo chiave che svolgono nel promuovere la competitività e la crescita economica.

Distretti Produttivi:

Si approfondirà il concetto di distretti produttivi, una rete di piccole e medie imprese con una forte specializzazione produttiva, analizzandone il potenziale per il rafforzamento del tessuto economico locale.

Promozione delle Fiere e Rilancio del Centro Fieristico di Bastia Umbra:

Infine, saranno esaminati i piani per la promozione delle fiere e il rilancio del Centro Fieristico di Bastia Umbra, con l’obiettivo di offrire incontri, esperienze e opportunità per imprenditori, artigiani e piccole medie imprese del territorio.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e di crescita per la comunità locale e regionale. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro prospero e sostenibile per Bastia Umbra e per l’intera Regione.