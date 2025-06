Comitato Si Rotatoria No T-red insiste su udienze a San Lorenzo

Rifiutata proposta rinvio, si va avanti con le cause al Comune

Comitato Si Rotatoria – Si è riunito il 29 maggio alle ore 20.30 il comitato Si rotatoria No T-red L’assemblea si è aperta con il resoconto dell’incontro avuto dal comitato con il comune il 16 maggio. Durante questo incontro, il sindaco, accompagnato dal segretario comunale e dall’assessore Furiani, ha proposto di rinviare le prossime udienze. Questo perché il sindaco ha deciso di nominare un nuovo legale per gestire la questione, in particolare per impugnare la prima sentenza che ha annullato il verbale e condannato il sindaco pro tempore al pagamento delle spese processuali.

L’assessore Furiani ha invitato tutti a non avere fretta, sottolineando che il rinvio sarebbe utile per attendere l’esito dell’impugnazione della sentenza sfavorevole al comune. I rappresentanti del comitato hanno preso nota dicendo che avrebbero riportato la proposta all’assemblea. Durante l’incontro in comune, il sindaco ha anche rassicurato i presenti riguardo all’iter della progettazione della rotatoria, prevista al posto dei semafori, affermando che lo studio di fattibilità, il cui incarico risale a più di 5 mesi fa, sarebbe stato pronto entro la fine di maggio. Ad oggi, non abbiamo notizie in merito… ed è già giunto giugno.

L’avvocato Katiuscia Malfetta ha riportato come si è svolto l’incontro del 16 maggio, evidenziando che dal comune non sono arrivate proposte concrete da considerare. Mi è stato anticipato che sarei stata contattata subito del nuovo legale nominato – ha affermato Katiuscia Malfetta – ho risposto di essere a disposizione a qualsiasi confronto con il loro legale, ma al momento non mi ha ancora contattato nessuno.

Di conseguenza, il comitato ha deciso di proseguire con le udienze per difendere gli interessi dei cittadini. Molti cittadini hanno già consegnato le copie dei verbali ricevuti per avviare ricorsi, mentre altri stanno ricevendo notifiche in questi giorni riguardanti la sanzione accessoria per la mancata comunicazione del guidatore, al fine della decurtazione dei punti sulla patente.

Ci troviamo in una situazione inaccettabile, dove molti cittadini, che hanno pagato una multa entro cinque giorni, devono affrontare ulteriori costi per evitare la decurtazione dei punti, oppure rischiare di rimanere senza patente nel caso di aver ricevuto più di un verbale. L’assemblea ha preso atto della proposta irricevibile fatta dall’assessore Furiani e ha deciso di proseguire con le udienze già calendarizzate di cui sei fissate per il prossimo 6 giugno.

Paola Mela, altro portavoce del comitato, ha invitato i presenti a partecipare alla prossima assemblea che sarà convocata dopo le udienze del 6 giugno. Nel frattempo, chi ha ricevuto un secondo verbale può consegnarlo al comitato o farlo durante la prossima assemblea. Paola ha concluso affermando che non servono altri incontri infruttuosi con l’amministrazione e il comitato si impegnerà al massimo per tutelare i cittadini messi in difficoltà dalla gestione incomprensibile della questione del T RED da parte del Comune. Il comitato non molla, sostenuto dal supporto dei cittadini! Comitato Si rotatoria No T-red – San Lorenzo