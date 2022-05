Comune di Bastia Umbra, dal 12 maggio apre lo “Sportello Informativo Territoriale”

Si tratta di un servizio per consulenza e orientamento bandi di finanziamento e PNRR

L’

Amministrazione Comunale di Bastia Umbra nella progettualità per le politiche dello sviluppo economico della città, ha attivato lo “Sportello Informativo Territoriale” (SIT) , presso gli Uffici del Settore Cultura.

da ufficio stampa comune di Bastia

Per tutti i cittadini del Comune di Bastia Umbra, imprese, commercianti, artigiani, liberi professionisti, scuole, terzo settore e associazioni del territorio, uno Sportello attivo per offrire un servizio di utilità concreta, un servizio di consulenza e orientamento per la partecipazione a bandi di finanziamento diretti ed indiretti, sia pubblici che privati, proposti a livello locale, nazionale ed europeo. Uno strumento per il nostro territorio nell’utilizzo delle risorse finanziare dirette ed indirette dell’Unione Europea e del PNRR in un’ottica collaborativa tra pubblico e privato.

L’attività dello sportello è svolta da professionisti qualificati in collaborazione con il Servizio Progettazione Fondi UE del Settore Cultura Turismo Sport.

Per informazioni, prenotazioni appuntamenti: cultura@comune.bastia.pg.it – tel. 0758018250 – 075 8018252