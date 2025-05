Concluso a Bastia Umbra il progetto Artisti e Secchioni

Gesenu festeggia 40 anni di attività con gli studenti

Bastia Umbra ha ospitato la cerimonia conclusiva del progetto didattico “Artisti e Secchioni”, promosso dal Comune in collaborazione con Gesenu, azienda attiva nella gestione dei rifiuti. L’iniziativa ha coinvolto numerose scuole del territorio e si è conclusa presso il Centro di San Rocco, dove studenti, insegnanti e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per celebrare i risultati raggiunti.

L’evento ha segnato anche una ricorrenza significativa per Gesenu, che ha ricordato i suoi 40 anni di presenza nelle scuole con progetti dedicati all’educazione ambientale. L’assessora all’Ambiente, Ramona Furiani, presente alla cerimonia, ha ringraziato a nome dell’amministrazione comunale tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di sensibilizzare i cittadini sin dalla giovane età al rispetto per l’ambiente. A lei si è unita, idealmente, anche l’assessora alle Politiche Sociali, Elisa Zocchetti, nel portare i saluti dell’amministrazione.

Il progetto “Artisti e Secchioni” è l’evoluzione di precedenti iniziative promosse da Gesenu, come “Riciclare e colorare” e “Colora la campana”, che prevedevano la personalizzazione di contenitori per la raccolta differenziata. L’edizione 2024/2025 ha proposto agli alunni la realizzazione di elaborati grafici sul tema della sostenibilità ambientale. I disegni più rappresentativi sono stati selezionati e stampati su contenitori per la raccolta differenziata, distribuiti poi agli istituti scolastici come strumenti di supporto quotidiano alla corretta separazione dei rifiuti.

L’obiettivo didattico è stato raggiunto attraverso un approccio ludico e creativo che ha stimolato la partecipazione attiva degli studenti. I contenitori, trasformati in oggetti colorati e decorati con i lavori dei bambini, sono diventati veicoli di messaggi educativi. Costruiti in polietilene alveolare, un materiale che garantisce leggerezza e resistenza, sono stati progettati per resistere nel tempo anche in ambienti scolastici ad alto utilizzo.

L’attenzione all’educazione ambientale ha sempre rappresentato un punto cardine della missione di Gesenu. Fondata 40 anni fa, l’azienda è stata una delle prime realtà italiane a promuovere campagne formative nelle scuole sui temi della sostenibilità. Dalla prima edizione dell’anno scolastico 1984/1985, che vide il coinvolgimento di appena due comuni, sei scuole e 230 alunni, si è giunti oggi a un’estensione capillare del progetto in 34 comuni e oltre 12.000 studenti partecipanti.

L’iniziativa si propone di educare i giovani ai comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. Le attività didattiche sono state sviluppate per favorire la consapevolezza e l’acquisizione di buone pratiche, come il riciclo, il risparmio delle risorse e la cura degli spazi verdi. La convinzione di fondo è che la diffusione di una cultura della sostenibilità debba partire dalle nuove generazioni, affinché diventino cittadini attenti e responsabili.

Con “Artisti e Secchioni”, Gesenu ha inteso rafforzare il proprio impegno nella formazione ambientale, rinnovando la propria presenza nelle scuole con modalità coinvolgenti e moderne. La conclusione del progetto a Bastia Umbra ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rilanciare il valore della partecipazione attiva nel percorso verso una società più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.