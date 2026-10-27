Consiglio di Bastia Umbra, opposizione esce: scatta polemica

La coalizione civico progressista critica l’uscita dall’aula
📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra i consiglieri di opposizione lasciano l’aula prima dell’ultimo punto. La coalizione civico progressista contesta la decisione e richiama il ruolo del confronto nel Consiglio comunale e il mandato degli elettori
I consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula del Consiglio comunale di Bastia Umbra prima della discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno. L’episodio, avvenuto nel corso della seduta di questa sera, ha provocato la reazione della coalizione civico progressista, che ha criticato la decisione e ha chiesto ai cittadini di valutare il comportamento dei propri rappresentanti.
Secondo la coalizione, non si tratterebbe della prima uscita dall’aula da parte dell’opposizione. La scelta viene interpretata come un segnale negativo per il confronto politico all’interno dell’assemblea cittadina, sede nella quale, sostiene la coalizione, dovrebbero essere affrontate anche le divergenze più marcate.
Le critiche della coalizione
La coalizione civico progressista ritiene che l’abbandono della seduta finisca per indebolire il ruolo del Consiglio comunale e il valore della discussione tra posizioni differenti. Nella sua ricostruzione, i consiglieri avrebbero scelto di lasciare l’aula davanti a un dibattito ritenuto scomodo, invece di affrontarlo nella sede istituzionale.
La presa di posizione richiama la responsabilità connessa al mandato conferito dagli elettori. Per la coalizione, tale incarico comprende sia la possibilità di esprimere le proprie idee sia il dovere di partecipare al confronto, in particolare quando emergono contrasti politici.
Il ruolo dell’opposizione nel confronto
Nel proprio intervento, la coalizione riconosce che i consiglieri di opposizione possono dissentire dalle decisioni della maggioranza, votare contro e contestarne anche duramente le scelte. Richiama inoltre la funzione di critica e controllo svolta dai gruppi che non sostengono l’amministrazione.
La contestazione riguarda invece la decisione di interrompere la partecipazione alla seduta prima dell’esame dell’ultimo argomento previsto. Per la coalizione, le differenze di posizione dovrebbero trovare spazio proprio nell’aula consiliare, attraverso la discussione tra i rappresentanti eletti.
L’appello alla cittadinanza
La coalizione civico progressista ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione all’accaduto, affinché possa conoscere e giudicare la condotta dei propri rappresentanti nelle sedi istituzionali. A suo avviso, la presenza in Consiglio non dovrebbe dipendere dal gradimento per i temi affrontati o per l’andamento del dibattito.
Nella valutazione espressa dalla coalizione, l’uscita dei consiglieri costituisce una mancanza di rispetto verso l’istituzione e di responsabilità nei confronti della città. Il comunicato non precisa quale fosse l’ultimo punto all’ordine del giorno né riporta le ragioni dell’abbandono da parte dell’opposizione.
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