Consiglio di Bastia Umbra, opposizione esce: scatta polemica

Spalletti “Il Genoa ha la vena di De Rossi, Juventus sul pezzo” "I giocatori non mi hanno chiesto il cambio di modulo, fiducia in Kolo Muani"

Ferrero Innovation Day, a 80 anni dalla nascita 5 nuove proposte per l’Italia MILANO (ITALPRESS) – Alla seconda edizione del “Ferrero Innovation Day Italia”, Ferrero ha presentato cinque innovazioni per il mercato italiano, firmate da quattro brand: la gamma Wonka, Nutella Cookies e Pain au Nutella, le novità Pocket Coffee e, da gennaio 2027, Eat Natural Granola. A queste si affianca Kinder Crunchy Cookies, arrivato da settembre anche […]

Allegri rinuncia al ricorso “Voglio chiudere la vicenda Roma” "Il dispiacere è il fatto che non siamo riusciti a vincere, tutto il resto sono chiacchiere", ha detto il tecnico alla vigilia della trasferta di Monza.

Meloni “Svolta sulle politiche di coesione, attivati investimenti per 60 miliardi” FIRENZE (ITALPRESS) – “La collaborazione tra Stato, Regioni e Province Autonome è stata decisiva anche su un altro fronte, che è quello delle politiche di coesione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio al Festival delle Regioni a Firenze. “Il governo, come sapete, ha profondamente riformato questo ambito e […]

La Commissione Ue propone di rafforzare Frontex, al centro anche i rimpatri BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea propone di rafforzare ulteriormente Frontex, rafforzandone la capacità di proteggere le frontiere esterne e trasformandola nell’attore centrale dell’Ue per i rimpatri. Secondo quanto riferisce un comunicato dell’istituzione europea, l’Ue “ha compiuto progressi significativi in materia di migrazione”: gli attraversamenti illegali delle frontiere si sono più che dimezzati negli […]

Mattarella “Libertà navigazione compromessa, c’è chi disapplica regole condivise” ROMA (ITALPRESS) – “I riflessi delle crisi geo-economiche e geo-politiche in atto condizionano pesantemente la libertà di navigazione, mentre questa, per il suo carattere universale, ha bisogno e vive di regole”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea di Confitarma a Roma. “Se pensiamo che ben prima dell’Organizzazione Marittima […]

Manovra, Giorgetti “Progressi con la Commissione Ue” FIRENZE (ITALPRESS) – “Come abbiamo ripetuto più volte con la Commissione Europea abbiamo fatto progressi e quindi credo che finalizzeremo entro questa sera le proposte che riteniamo possano essere ritenute ammissibili. Soltanto con questo grado di certezza io mi ritengo in grado di firmare una proposta e andare in Consiglio dei Ministri, non prima”. Lo […]

Manovra, Salvini “Fiducioso sul superamento della legge Fornero” ROMA (ITALPRESS) – “Domani ci sarà il Consiglio dei ministri per il varo della manovra di bilancio: la situazione economica internazionale non è facile per quanto riguarda il costo del carburante e dell’energia, ma siamo messi meglio di tanti altri paesi europei. La priorità della Lega è superare la legge Fornero e finalmente ci siamo […]

Sinner “Serve visione a lungo termine, corpo unico avversario imbattibile” ROMA (ITALPRESS) – “Cosa ho fatto questa estate? Se la domanda è cosa ho scoperto di nuovo in questo periodo lontano dai tornei la risposta è niente, ma senza annoiarmi. Sono andato a Monza a vedere la F1 e a Milano alla sfilata di Gucci, ho giocato un pò di più alla Play e ho […]