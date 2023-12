Dal 15 al 20 dicembre gli Eventi del Natale a Bastia Umbra

Aspettando il 23 dicembre il Presepe Vivente nel borgo antico continua il ricco calendario di eventi che terminerà il 14 gennaio con la premiazione Lotteria Città di Bastia, preceduta da un grande concerto di solidarietà il 13 gennaio “La musica del Cuore” con i Medici per Caso & Co. Il 31 dicembre l’ultimo dell’anno a Bastia con Riverock, Rollover ed Ente Palio de San Michele. Da non perdere questa settimana il concerto di Natale della Banda Musicale di Costano il 16 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale, il Piccolo Villaggio con le Casette di legno decorate in Piazzetta Franchi, con le scuole e la Pro Loco. Saranno giorni con un calendario ricco di sorprese per i bambini con giochi, attività, teatro di burattini. Ma anche musica con i concerti dei Maestri e degli allievi della Scuola di Musica Comunale, con il Coro delle Voci Bianche – Associazione corale città di Bastia. Il 17 dicembre la 45esima edizione dell’Invernalissima, il Premio Insula Romana “L. Quacquarini”. Il 20 dicembre Inaugurazione della Mostra artistica e Documentaria “Benvenuto Crispoldi”.

Programma fino al 20 dicembre

15 Dicembre 2023

“TI REGALO UNA STELLA” BIBLIOTECA COMUNALE ALBERTO LA VOLPE Ore 17:00 Teatro canti e manualità per costruire insieme un dono prezioso. Per bambini dai 3 ai 10 anni Condotto da Emma Tramontana

16 Dicembre 2023

DOLCEZZE DI CARTONE LUDOTECA “G. RODARI” Piazza Cavour, Ore 15:30 Laboratori natalizi

VILLAGGIO DI BABBO NATALE Piazza Cavour, dalle ore 15:30 alle 18:30 A Bastia arriva il Villaggio di Babbo Natale per grandi e piccini. A cura del Comune di Bastia Umbra

TOMBOLATA Centro Parrocchiale Ospedalicchio, Ore 16:00. A cura del Centro sociale di Ospedalicchio e Rioni del Palio

TEATRO DI BURATTINI ”MUSICANTI DI BREMA” Sagrato della Chiesa Monache Benedettine, via Garibaldi dalle ore 16:00 alle 18:00. A cura del Comune di Bastia Umbra

CONCERTO “CANTO DI NATALE” Auditorium S. Angelo, Ore 18:00 Voci bianche, direttore Stefania Piccardi. A cura dell’Ass.ne Corale Città di Bastia

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA MUSICALE DI COSTANO Chiesa di San Marco, Ore 21:15. L’ensemble diretto dal maestro Stefano Zavattoni intratterrà gli ospiti con una serie di brani dedicati al particolare periodo dell’anno, ma non mancheranno le sorprese! A cura dell’Ass.ne Banda Musicale di Costano

17 Dicembre 2023

INVERNALISSIMA 45esima edizione. Mezza Maratona Nazionale FIDAL Bastia Umbra. ASPA Bastia

VILLAGGIO DI BABBO NATALE in Piazza Cavour, dalle ore 15:30 alle 18:30. A Bastia arriva il villaggio di Babbo Natale per grandi e piccini. A cura del Comune di Bastia umbra

TEATRO DI BURATTINI “BABBO NATALE” Nella Sala Monastero benedettino in Via Garibaldi, dalle ore 16:00 alle 18:00. A cura del Comune di Bastia Umbra

PREMIO INSULA ROMANA – “L. QUACQUARINI” Centro S. Michele, Ore: 17:00. Diciannovesima edizione del premio Quacquarini Mostra concorso di rilievo nazionale di Arte. A cura dell’Ass.ne Amici dell’Arte e Ciao Umbria e Pro Loco Bastia

18 Dicembre 2023 SUONARE A NATALE 1. Auditorium Sant’Angelo, Ore 20.30 Concerto degli Allievi della Scuola di Musica Comunale. A cura Associazione Faremusica

19 Dicembre 2023 SPETTACOLO MUSICALE “STARE BENE…IN PACE!” Anfiteatro Suore via Duilio Lunghi, Costano Ore 19:00 I bambini della scuola saranno impegnati nello spettacolo di musica e flauti “Stare bene…in pace”. A cura della Scuola primaria di Costano

SUONARE A NATALE 2. Auditorium Sant’Angelo, ore 20:30 Concerto degli Allievi della Scuola di Musica Comunale. A cura Associazione Faremusica

20 Dicembre 2023

INAUGURAZIONE MOSTRA ARTISTICA E DOCUMENTARIA “BENVENUTO CRISPOLDI”. Sala della Consulta del Palazzo Municipale, Ore 11.00 “Benvenuto Crispoldi” 1923-2023. L’artista internazionale autore dei dipinti della Sala della Consulta del Municipio di Bastia Umbra”. A cura del Comune di Bastia Umbra

CONCERTO DELLA CLASSE DI CANTO DELLA MAESTRA ELISA TONELLI – SCUOLA DI MUSICA COMUNALE Auditorium Sant’ Angelo, Ore 20:30. A cura dell’Associazione Faremusica

Tutto il programma www.visitbastiaumbra.it