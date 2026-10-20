Dolore nella famiglia Forini, morta la signora Rosella, moglie di Renzo

L’Italia trionfa ai World Skate Games con 24 ori e 76 podi Confermata la prima posizione nel medagliere come due anni fa

Il Como di Fabregas pronto per il ManUtd “Viviamo momenti storici e speciali” Nico Paz "Ci siamo meritati partite come questa"

Le donne italiane studiano più degli uomini, ma restano indietro nel lavoro ROMA (ITALPRESS) – Ottant’anni dopo l’avvio dei lavori dell’Assemblea Costituente che ha sancito il principio di uguaglianza tra donne e uomini come fondamento della Repubblica, il divario tra i diritti formalmente riconosciuti e la loro piena realizzazione continua a rappresentare una sfida aperta per il Paese. E’ da questa consapevolezza che prende avvio il secondo […]

Turismo green, la sfida della Sicilia passa da enogastronomia e grandi eventi TAORMINA (ITALPRESS) – Il turismo green e quello enogastronomico non sono più semplici nicchie di mercato, ma veri pilastri strategici dell’economia della Sicilia in questo comparto. Gli ultimi dati di settore fotografano una transizione netta della domanda: oltre il 70% dei turisti che scelgono l’isola inserisce come priorità assoluta la ricerca di esperienze culinarie legate […]

Da Roche e San Raffaele un nuovo servizio di refertazione di analisi in farmacia MILANO (ITALPRESS) – Un’analisi effettuata in farmacia tramite un semplice prelievo capillare dal dito si conclude con un referto medico validato, firmato dal Laboratorio dell’Ospedale San Raffaele e restituito in tempo reale al cittadino in farmacia. Questa è la novità del progetto “Refertazione Analisi in Farmacia. Farmacia e Laboratorio ospedaliero – Insieme per un nuovo […]

In mostra a Milano “Prototipi di Futuro”, l’innovazione che ha cambiato il lavoro MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso la storia dell’innovazione, dalle macchine industriali agli elettrodomestici, dalle telecomunicazioni all’automazione, per raccontare come le nuove tecnologie siano state immaginate, rappresentate e presentate al pubblico nella vetrina della Fiera di Milano, prima di diventare parte della quotidianità delle persone. Ha aperto ufficialmente, alla presenza del Presidente di Assolombarda Alvise […]

“Operazione Plata”, eseguite a Trento 26 misure cautelari per traffico di droga TRENTO (ITALPRESS) – Alle prime ore di oggi, nelle province di Trento e Brescia, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, con la collaborazione dei Comandi Arma territorialmente competenti, hanno eseguito 26 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 23 uomini […]

A Viterbo smantellata fabbrica di sigarette di contrabbando, 8 arresti VITERBO (ITALPRESS) – Otto persone arrestate e 20 tonnellate di tabacco sequestrate è il bilancio dell’operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo che hanno scoperto, in zona Settevene (Viterbo), un vero e proprio opificio per la produzione completa di sigarette, dal tabacco trinciato al pacchetto confezionato e imballato in stecche. Sono stati sorpresi, intenti […]