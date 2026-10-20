Dolore nella famiglia Forini, morta la signora Rosella, moglie di Renzo

La società esprime vicinanza a Renzo per la morte di Rosella
📌 FLASH NEWS – Il Bastia Calcio 1924 esprime cordoglio a Renzo Forini per la scomparsa della moglie Rosella. Presidente, dirigenti, staff tecnico e atleti si uniscono al dolore della famiglia, alla quale rivolgono affetto e le condoglianze.
Il messaggio della società
Il Bastia Calcio 1924 ha espresso le proprie condoglianze al dottor Renzo Forini per la morte della moglie Rosella. Attraverso una nota di cordoglio, la società ha manifestato partecipazione al lutto, rivolgendo un pensiero anche a tutti i familiari.
Il messaggio raccoglie la vicinanza del presidente, della dirigenza, dello staff tecnico e degli atleti. A unirli è la volontà di far giungere alla famiglia Forini un segno di affetto in un momento segnato dalla perdita.
La partecipazione di tutte le componenti
La comunicazione coinvolge l’intera famiglia sportiva del Bastia Calcio 1924. Le diverse componenti del club si riconoscono in un saluto condiviso, affidato a parole di solidarietà e partecipazione personale.
Nel rivolgersi a Renzo Forini, la società richiama l’affetto e la stima che accompagnano il loro rapporto. Sono questi i sentimenti attraverso i quali il club esprime il proprio sostegno, estendendolo ai suoi cari.
Un abbraccio ai familiari
Al centro della nota resta il dolore della famiglia Forini. Il Bastia Calcio 1924 conclude il messaggio con un abbraccio rivolto a Renzo e ai familiari, ai quali indirizza le proprie sincere condoglianze per la scomparsa di Rosella.
Le condoglianze dalla Redazione di Bastia Oggi.
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