D’Urso al 90′ firma l’impresa, Bastia di nuovo in semifinale di Coppa Italia

Tavernelle battuto 1-0, D’Urso risolve in contropiede al 90′

📌 FLASH NEWS – Il Bastia batte 1-0 il Tavernelle al Degli Esposti e riconquista dopo anni la semifinale di Coppa Italia. D’Urso segna al 90′ in contropiede. Decisivo anche il pari del Montone a Cannara arrivato al 93′. La festa biancorossa.

BASTIA UMBRA – Il gol che vale una semifinale arriva quando il tempo sta ormai scivolando via. D’Urso parte in contropiede e al 90’ trova la rete dell’1-0 contro il Tavernelle, facendo esplodere il “Degli Esposti” e consegnando al Bastia un risultato che assume un peso ancora maggiore pochi minuti più tardi. Da Cannara arriva infatti la notizia del pareggio del Montone al 93’, l’incastro necessario per permettere ai biancorossi di riconquistare la semifinale di Coppa Italia dopo diversi anni.

Una qualificazione maturata al termine di una partita combattuta, giocata in condizioni climatiche particolarmente impegnative, con una temperatura superiore ai 35 gradi. Il Bastia ha saputo resistere alla partenza del Tavernelle, aumentare progressivamente la pressione e trovare proprio nel finale il guizzo capace di trasformare il pomeriggio in una giornata da ricordare.

Il Tavernelle parte forte, poi cresce il Bastia

L’avvio della gara ha visto il Tavernelle presentarsi con maggiore intraprendenza, cercando di mettere subito in difficoltà la formazione guidata da Martinelli. Le prime opportunità sono capitate ad Antognoni, protagonista della fase iniziale della sfida.

Con il trascorrere dei minuti, tuttavia, il Bastia ha iniziato a conquistare campo e a prendere progressivamente il controllo del gioco. I biancorossi hanno aumentato la presenza nella metà campo avversaria, costringendo il Tavernelle a un lavoro difensivo sempre più intenso.

Un dato racconta in maniera particolarmente evidente l’andamento della pressione esercitata dai padroni di casa: 11 calci d’angolo conquistati dal Bastia contro i 2 del Tavernelle. Una superiorità territoriale che per lungo tempo non è riuscita a trasformarsi nel gol necessario per sbloccare la partita.

Il caldo mette alla prova le due squadre

A rendere ancora più complessa la sfida sono state le condizioni ambientali. Il match è stato disputato in un pomeriggio torrido, con temperature oltre i 35 gradi, elemento che inevitabilmente ha inciso sul dispendio energetico dei giocatori.

Il Bastia ha mostrato una maggiore tenuta con il passare dei minuti, mentre il Tavernelle ha progressivamente perso parte della brillantezza mostrata nelle fasi iniziali.

Nella formazione di Martinelli hanno avuto un peso importante Fiorindi, Brevi e D’Urso, capaci di mantenere alta l’intensità della squadra e di accompagnarla fino agli ultimi minuti alla ricerca della rete.

Il Bastia non si è accontentato dello 0-0 e ha continuato a spingere, consapevole che soltanto una vittoria avrebbe potuto mantenere aperta concretamente la strada verso il traguardo.

D’Urso trova il varco al novantesimo

Quando il cronometro raggiunge il 90’, arriva l’episodio che cambia completamente la storia della partita. Il Bastia riesce a ripartire in contropiede e D’Urso completa l’azione trovando la rete dell’1-0.

È il gol che premia la lunga pressione dei padroni di casa e che consente alla formazione biancorossa di mettere nelle proprie mani una parte della qualificazione.

Restava però da conoscere ciò che sarebbe accaduto a Cannara. Ed è proprio dall’altro campo che, tre minuti più tardi, arriva la notizia decisiva: il Montone pareggia al 93’.

I due risultati, combinati, consegnano così al Bastia il passaggio del turno e soprattutto il ritorno in una semifinale di Coppa Italia che mancava da diversi anni.

Il gesto di fair play di Apabe

Nel corso di una partita nella quale il risultato aveva un peso rilevante, c’è stato spazio anche per un episodio di fair play.

Al 78’, con il Tavernelle impegnato in una potenziale azione offensiva, l’attaccante ospite Apabe ha volontariamente interrotto il gioco per consentire i soccorsi al portiere del Bastia Casciani, rimasto a terra a causa di un problema fisico.

Un gesto compiuto mentre la partita era ancora sullo 0-0 e dunque completamente aperta, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca del risultato.

Minuti costretto ad abbandonare il campo

La gara ha registrato anche l’infortunio di Minuti, costretto a lasciare il terreno di gioco già al 20’ del primo tempo. Al suo posto Martinelli ha inserito Balducci, modificando quindi in anticipo rispetto ai programmi iniziali l’assetto della formazione.

Nel secondo tempo il tecnico del Bastia ha continuato a intervenire dalla panchina. Melillo ha lasciato il posto a Toma al 29’, mentre nel finale sono entrati Soussou per Sportolaro, Capitini per Bagnolo e Ridolfi per Giabbecucci.

Anche il Tavernelle ha utilizzato diverse sostituzioni nel tentativo di mantenere equilibrio e freschezza. Farsi ha inserito Liberti, Apabe, Barbarossa F. e Verdi nel corso della ripresa.

Bastia, una vittoria che vale molto più dell’1-0

Il triplice fischio ha certificato una vittoria di misura nel punteggio, ma enorme per il significato sportivo. Il Bastia torna tra le quattro formazioni rimaste in corsa in Coppa Italia e lo fa attraverso una partita nella quale ha dovuto aspettare fino all’ultimo minuto regolamentare per trovare la rete.

Il successo contro il Tavernelle rappresenta così il punto d’arrivo di un pomeriggio vissuto sul filo dell’equilibrio e contemporaneamente l’apertura di un nuovo capitolo nel cammino della squadra.

Il protagonista decisivo è D’Urso, autore della rete al 90’. Ma nella qualificazione entra inevitabilmente anche quanto accaduto lontano dal “Degli Esposti”, con il pareggio del Montone a Cannara al 93’ che ha completato la combinazione di risultati favorevole ai biancorossi.

Dopo anni di attesa, per il Bastia si riaprono dunque le porte della semifinale. Una qualificazione arrivata negli ultimi istanti, quando ogni pallone pesava e quando ormai il margine per cambiare la storia della giornata sembrava ridotto al minimo.

Il tabellino di Bastia-Tavernelle

BASTIA: Casciani; Cozzali, Brevi, Melillo (29’ st Toma), Trottini; Bagnolo (41’ st Capitini), Giabbecucci (50’ st Ridolfi), Minuti (20’ pt Balducci); Sportolaro (40’ st Soussou), D’Urso, Fiorindi. A disposizione: Cucchiararo, Santucci, Dedja, Fioretti. Allenatore: Martinelli.

TAVERNELLE: Biscarini; Rosignoli, Barbarossa R., Ricci, Ceccarelli; Corrado (10’ st Liberti), Gloti (39’ st Verdi), Benedetti, Becciolotti (21’ st Barbarossa F.); Pellecchia, Antognoni (17’ st Apabe). A disposizione: Kambo, Posti, Fiorucci, Cherif, Benda. Allenatore: Farsi.

Marcatore: 45’ st D’Urso. Arbitro: Vitali di Perugia. Assistenti: Nika e Palombi. Ammoniti: Trottini del Bastia e Barbarossa R. del Tavernelle. Calci d’angolo: 11-2. Recupero: 3’ nel primo tempo e 6’ nella ripresa.