Search for: Search Button

Eurochocolate 2022, Ospite d’Onore il Messico

Il Messico – riconosciuto come la culla della cultura del cacao e la patria de cioccolato grazie alle civiltà degli Olmechi, dei Maya, degli Zoque e, a seguire, degli Aztechi – sarà, con Tabasco, il Paese Ospite d’Onore della prossima edizione di Eurochocolate in programma dal 14 al 23 Ottobre 2022.

Grazie infatti a un recente accordo sottoscritto con il Governo dello Stato di Tabasco, in particolare con Turismo e SEDEC – Secretaria para el Desarrollo Economico y la Competitividad, sarà possibile attivare un prezioso confronto tra uno dei territori più importanti per la produzione del cacao (Tabasco detiene il 75% della produzione di cacao in Messico) e l’Italia, con Eurochocolate che dedicherà al Messico lo spazio Tree To Bar ospitato all’interno del Padiglione 7 di Umbriafiere.

Il progetto Tree To Bar verrà illustrato in dettaglio nel corso di un’apposita conferenza stampa che si terrà il prossimo 20 Settembre alle ore 18 presso l’Ambasciata del Messico a Roma.

“Tabasco – dichiara il Segretario del Turismo di Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez – protagonista della coltivazione e della trasformazione del cacao in una bevanda degli Dei, lo xocolatl, ci offre l’opportunità di diventare un mezzo eccellente per gli italiani per conoscere la storia e la cultura del Cacao e del Cioccolato e quindi visitare la Grande Strada dal Cacao al Cioccolato, il primo percorso agrituristico in Messico e conoscere e visitare il Festival del Cioccolato, che il prossimo novembre celebrerà la sua undicesima edizione”.

Saranno oltre 400 i metri quadrati di allestimenti dedicati alla storia, alla geografia, alle bellezze naturali e culturali di Tabasco.

L’accordo di collaborazione è nato anche grazie all’incessante lavoro diplomatico dell’Ambasciata del Messico in Italia e in particolare dell’Ambasciatore S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba che nel Febbraio 2021, in visita ufficiale a Perugia, ha incontrato anche gli organizzatori di Eurochocolate con i quali ha iniziato a porre le basi di un proficuo confronto.

Durante Eurochocolate sarà presente una numerosa delegazione della Regione di Tabasco e della sua capitale, la Città di Villahermosa, composta sia da delegati delle istituzioni che da imprenditori in rappresentanza del mondo della produzione e trasformazione di cacao. Durante la giornata del prossimo 21 Ottobre la delegazione messicana sarà quindi ricevuta dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dal Sindaco di Perugia Andrea Romizi, con l’obiettivo di dare vita ad un solido percorso di collaborazione e di gemellaggio tra regioni, città e festival dedicati al mondo del cacao e del cioccolato.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate – di questa qualificata partecipazione che conferma l’autorevolezza conquistata a livello internazionale dal nostro evento e che pone le basi per potenziali sviluppi di collaborazione concreta fra i due paesi sulle filiere del cacao e cioccolato. Voglio ringraziare Vincenzo Muscolo, Presidente della Società Dante Alighieri in Yucatan e nel sud del Messico, che con il suo prezioso lavoro ha contribuito alla nascita di questa opportunità”.