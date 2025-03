Evento culturale a Bastia Umbra con presentazione libro

Presentazione “I Campi di Tullio” e testimonianza di emigrato

Venerdì 7 marzo 2025, alle ore 20:30, presso il centro sociale di Campiglione a Bastia Umbra, si terrà un incontro dal tema “Dalla seconda guerra mondiale all’emigrazione”. L’iniziativa, parte del Festival delle radici organizzato dall’associazione Radici Umbre Ets e finanziato dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo, prevede la presentazione del libro “I Campi di Tullio. La storia di un Internato Militare Italiano” scritto da Luigino Ciotti e Dino Renato Nardelli, edito da Era Nuova e dal circolo culturale Primomaggio.

Nel corso dell’evento, Enzo Volpi condividerà la sua testimonianza su un’esperienza di 11 anni di emigrazione in Svizzera. L’incontro si concluderà con un momento conviviale, durante il quale verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

L’iniziativa, che si inserisce in un programma culturale che mira a far conoscere le radici storiche e sociali della comunità umbra, è organizzata in collaborazione con il circolo culturale Primomaggio e il centro sociale di Campiglione. Questo evento si propone di far riflettere sulle esperienze di coloro che hanno vissuto gli eventi storici più significativi del XX secolo, tra cui la seconda guerra mondiale e l’emigrazione, temi che continuano a influenzare profondamente la società contemporanea.

A Perugia, l’ANPI “Partigiane d’Italia” in collaborazione con la Provincia di Perugia promuove un’iniziativa commemorativa in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento, previsto per sabato 8 marzo 2025 alle 11:00 in via del Parione, si concentrerà sulla memoria delle donne antifasciste incarcerate a Perugia durante il regime fascista. La cerimonia prevede la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, la consigliera della Provincia di Perugia, Francesca Pasquino, e la segretaria nazionale dell’ANPPIA, Serena Colonna.

Questa giornata si inserisce all’interno delle numerose iniziative organizzate a livello nazionale per celebrare il contributo delle donne nella lotta contro il fascismo, un momento di riflessione sulla storia e sull’importanza di mantenere viva la memoria storica.

Infine, a S. Maria degli Angeli, in Assisi, il 22 marzo 2025, alle 21:00, il Teatro Lyrick ospiterà un evento musicale di beneficenza dal titolo “L’8° Viaggio”. Il concerto, che vedrà la partecipazione di un’orchestra di 45 musicisti e cantanti, tra cui l’Abraxas Band e il Trio Bisogno (Magrini, Gili), offrirà un percorso musicale attraverso le colonne sonore dei film più celebri di tutti i tempi. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione Viva Insieme.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Se’ de J’Angeli Se…”, che ha da sempre promosso eventi culturali e di beneficenza nella zona. La serata rappresenta un’opportunità per apprezzare la musica e, allo stesso tempo, per contribuire a una causa sociale, sostenendo chi si impegna a favore delle persone in difficoltà.

L’evento di Bastia Umbra, l’iniziativa di Perugia e il concerto di S. Maria degli Angeli sono tutti esempi di come la cultura e la memoria storica possano rappresentare occasioni di riflessione e di impegno civile, in grado di unire le persone e rafforzare i legami con il passato, promuovendo al contempo azioni concrete per il benessere della comunità.