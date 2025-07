Ex Colonia Santa Lucia, firmata la convenzione decisiva

Accordo tra Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra

Firmata oggi la convenzione tra Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra per l’utilizzo e la valorizzazione della ex Colonia di Santa Lucia, struttura storica da tempo in stato di degrado. L’intesa sancisce un passaggio centrale nel processo di rigenerazione di un luogo da restituire alla collettività.

Il traguardo è il risultato di un complesso iter istituzionale e operativo, condotto in modo congiunto sul piano amministrativo, tecnico e politico. Coordinatore dell’intero progetto è stato il consigliere Claudio Boccali, delegato della maggioranza comunale.

La struttura, per anni in disuso, è ora al centro di un programma che intende trasformarla in un luogo vivo per la cittadinanza, con finalità sociali, culturali e di partecipazione collettiva. Non si tratta soltanto di un intervento materiale, ma di una scelta strategica che esprime una visione concreta di sviluppo fondato sul bene comune.

L’azione integrata tra istituzioni e realtà civiche, promossa dal gruppo Uniti per Bastia, mira a generare coesione sociale e a rilanciare il valore dei beni pubblici come strumenti di identità e appartenenza.

La ex Colonia di Santa Lucia cessa oggi di essere un vuoto urbano e si afferma come simbolo di rinnovamento, memoria e prospettiva.

L’accordo rappresenta un punto di svolta: con progettualità condivisa e cura del territorio è possibile trasformare luoghi dimenticati in spazi utili alla comunità. La convenzione non solo attiva un processo di recupero strutturale, ma segna un ritorno di centralità per un’area destinata a diventare punto di riferimento per l’intera città.