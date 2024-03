Expo Casa grande attenzione sicurezza ambiente domestico

Durante i giorni di fiera anche “Casa sicura”, campagna di sensibilizzazione e prevenzione

Un concetto di casa come spazio dinamico e flessibile e sostenibile, in continua evoluzione ma che non può dimenticare l’aspetto della sicurezza in ambito domestico. Ad Expo Casa, che fino a domenica 10 marzo si svolge ad Umbriafiere di Bastia Umbra, anche il tema della prevenzione degli infortuni in casa, con la specifica campagna di sensibilizzazione e prevenzione curata dal corpo dei Vigili del Fuoco e fortemente voluta da Epta Confcommercio, ha una sua peculiare attenzione in occasione dell’edizione dei 40 anni dell’evento espositivo.

Grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco dell’Umbria, all’interno del padiglione n.9 viene dato spazio al progetto “Casa sicura”. La casa, infatti, considerata luogo sicuro per eccellenza, nasconde invece insidie soprattutto, secondo quanto evidenziano le indagini statistiche sulla sicurezza in ambiante domestico, per donne, bambini, anziani e disabili.

I Vigili del Fuoco con la “Casa degli errori” mostrano ai visitatori alcuni tra gli errori più comuni che portano ad incidenti domestici (ogni anno se ne verificano circa 2,5 milioni). All’interno delle abitazioni, infatti, ci si trova ad affrontare pericoli in maniera più o meno consapevole. Non solo gli incendi, le fiamme e il fumo pericoloso che sprigionano, ma anche gas ed elettricità sono fonte di pericolo.

Lo spazio dedicato ad Expo Casa rientra nelle operazioni della diffusione della cultura della sicurezza, priorità del corpo nazionale di Vigili del Fuoco, impegnati non solo nelle operazioni di soccorso ma anche in quella che per loro è la “fabbrica della prevenzione”. I tanti visitatori che in questi giorni arrivano ad Umbriafiere possono così avere preziose informazioni sulla prevenzione degli incidenti domestici.

Expo Casa, da sempre sensibile ai cambiamenti di gusto e alle nuove tendenze delle famiglie e dei consumatori, ha orientato la sua attenzione verso abitazioni energeticamente parsimoniose, evolute dal punto di vista strutturale e tecnologico, case sempre più domotiche insomma, ma con alti livelli di sicurezza, anti sismicità e comunque non dimenticando il design e una equilibrata distribuzione degli spazi.

Ed oltre alla ricca esposizione con le migliori soluzioni per arredare, costruire e ristrutturare, ad Umbriafiere proseguono anche per mercoledì 6 marzo gli appuntamenti dedicati ai visitatori e professionisti.

Nell’Area Eventi grazie allo spazio culturale d’architettura “Le forme dell’abitare” (programma curato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia) si parlerà di “Efficientamento energetico dell’involucro edilizio” (dalle 15.30).

“Da 40 anni a fianco della comunità: dalla realizzazione di case all’innovazione dei servizi intelligenti per l’abitare” è invece il titolo del seminario organizzato da Coop Umbria Casa con la partecipazione di R&S Management (ore 17.30).

Per “Il salotto di Expo Casa”, area formativa dove è possibile trovare professionisti che mettono a disposizione la propria competenza per trovare le giuste soluzioni per la casa, il tema invece sarà “Casa e Smartworking: come ricavare un angolo ufficio” (ore 17.30).