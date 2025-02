Fermato alla guida con cocaina, arrestato 34enne

Fermato – I Carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un 34enne di origine albanese, fermato durante un controllo stradale. L’uomo, visibilmente nervoso, è stato sottoposto a una perquisizione personale e del veicolo. Sono state trovate 25 dosi di cocaina, per un totale di 12 grammi, e 210 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio. Il 34enne è stato condotto in caserma e arrestato. In attesa dell’udienza, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Santa Maria degli Angeli. Il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della stazione di Bastia Umbra hanno fermato un uomo di origine albanese, 34enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, alla guida di un’auto, è apparso subito nervoso e preoccupato, insospettendo i militari.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto 25 dosi di cocaina già confezionate, con un peso complessivo di circa 12 grammi. Inoltre, sono stati trovati 210 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati immediatamente sequestrati dalle autorità.

Il 34enne è stato portato in caserma, dove è stato formalmente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successivamente, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Santa Maria degli Angeli, in attesa dell’udienza direttissima.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata sulla base delle evidenze raccolte durante il controllo e la successiva perquisizione.

Questo arresto rappresenta un’importante operazione delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Bastia Umbra. I Carabinieri continuano a monitorare attentamente la situazione e a intervenire con determinazione per contrastare il fenomeno della droga nella regione.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività di controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza e il rispetto della legge. I Carabinieri della stazione di Bastia Umbra ribadiscono il loro impegno nel combattere ogni forma di criminalità e nel proteggere i cittadini dalle minacce legate al traffico di droga.

L’uomo arrestato, di cui non sono state rese note le generalità, dovrà ora scontare la pena detentiva inflitta dal Tribunale di Perugia. La sua condanna rappresenta un monito per chiunque sia coinvolto in attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La lotta contro la droga continua ad essere una delle priorità per le forze dell’ordine di Bastia Umbra, che invitano i cittadini a collaborare segnalando qualsiasi attività sospetta. Solo attraverso una stretta collaborazione tra cittadini e autorità è possibile mantenere la sicurezza e il benessere della comunità.

In conclusione, l’arresto del 34enne albanese dimostra l’efficacia delle attività di controllo svolte dai Carabinieri e l’importanza della loro presenza costante sul territorio. La determinazione e la professionalità degli agenti hanno permesso di portare a termine un’importante operazione, contribuendo a rendere più sicura la comunità di Bastia Umbra e delle zone limitrofe.