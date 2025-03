I film della settimana al Cinema Esperia

Tre grandi titoli tra live action, azione e commedia

Al Cinema Esperia, questa settimana arrivano tre film molto attesi: il live action “Biancaneve” diretto da Marc Webb, il film d’azione “La città proibita” di Gabriele Mainetti e la commedia brillante “Follemente” di Paolo Genovese.

Biancaneve: il classico Disney torna in live action

Il celebre racconto di Biancaneve e i sette nani prende vita in una nuova versione cinematografica targata Disney, diretta da Marc Webb. Nel ruolo della regina malvagia troviamo Gal Gadot, mentre la giovane Rachel Zegler interpreta la protagonista. Questa trasposizione mantiene gli elementi fiabeschi della storia originale, arricchendoli con nuove canzoni e un’estetica rinnovata.

Il film, inizialmente previsto per il 2024, ha subito uno slittamento al 2025 a causa degli scioperi di Hollywood. Gli appassionati del classico Disney dovranno dunque attendere ancora un po’ per vedere la nuova versione della fiaba che ha segnato la storia dell’animazione.

La città proibita: azione e kung fu nelle periferie romane

Dopo il successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, Gabriele Mainetti torna alla regia con “La città proibita”, un film che mescola azione e arti marziali, ambientato tra la Cina degli anni ‘70 e la Roma multietnica degli anni ‘90.

La storia segue la vicenda di Mei, una ragazza nata in Cina durante il periodo della politica del figlio unico. Costretta a vivere nell’ombra per evitare conseguenze alla sua famiglia, Mei riesce a rifarsi una vita a Roma, trovando lavoro in un ristorante del quartiere Esquilino. Tuttavia, il passato torna a bussare alla sua porta, portandola a confrontarsi con la violenza e la disciplina del kung fu.

Il film, vietato ai minori di 14 anni, unisce sequenze spettacolari e momenti ironici, confermando lo stile inconfondibile di Mainetti, uno dei registi italiani più apprezzati anche all’estero.

Follemente: amore, ironia e psicologia

Il regista Paolo Genovese, noto per film come “Perfetti sconosciuti”, porta sul grande schermo “Follemente”, una commedia romantica che gioca con le dinamiche della mente umana.

Protagonisti della storia sono Piero, un insegnante di storia e filosofia divorziato, e Giulietta, una donna affascinante con cui l’uomo vorrebbe ricominciare a vivere l’amore. Tuttavia, c’è un piccolo problema: la mente di Piero è abitata da personalità contrastanti che commentano ogni sua azione. Da Romeo, romantico e sognatore, a Eros, dominato dalla passione, passando per il Professore, che razionalizza ogni situazione, e Valium, perennemente ansioso.

Con dialoghi brillanti e una struttura narrativa originale, il film offre un mix di comicità e momenti emozionanti, con le interpretazioni di Pilar Fogliati ed Edoardo Leo.

Tre film per tutti i gusti, pronti a conquistare il pubblico del Cinema Esperia.