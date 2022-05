Volontari di Croce Rossa Bastia Umbra: laboratorio gratuito per la terza età

Presso il centro sociale Campiglione con i volontari di Croce Rossa Bastia Umbra “Prendersi cura ad arte” laboratorio gratuito per la terza età Dal 9 maggio al 7 giugno, tutti i lunedì dalle 9.00 alle 11.00 un laboratorio per esprimersi, raccontare e raccontarsi attraverso la creatività.

Ufficio stampa del Comune di Bastia Umbra

Grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra, una serie di appuntamenti dedicati alla “terza età” con il Comune, Assessorato ai Servizi alla Persona, Politiche scolastiche, Pari opportunità. Laboratori in forma gratuita, gestiti Da Croce Rossa, con i volontari che si occuperanno anche del trasporto per chi non potesse raggiungere autonomamente il centro sociale. “Prendersi cura ad arte” – hanno dichiarato il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Daniela Brunelli, è uno dei momenti importanti di socialità, compromessa in questi anni di isolamento, di aggregazione, una occasione per star bene, insieme, con la creatività di chi è risorsa del nostro territorio e della nostra cultura cittadina. Per informazioni: tel. 075 8018311 – 8018287 – 8018286 – 8018248