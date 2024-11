Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/2025 dell’Università Libera di Bastia Umbra

Inaugurazione Anno Accademico – Domenica scorsa, 10 novembre, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/2025 dell’Università Libera di Bastia Umbra, un’importante realtà educativa del territorio. L’evento si è svolto nell’Auditorium Sant’Angelo, con la partecipazione di autorità locali, docenti e studenti.

Il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, e l’Assessore alla Cultura, Paolo Ansideri, hanno dato il benvenuto ai presenti, illustrando le principali novità del programma accademico per l’anno in corso. Hanno, inoltre, augurato un buon anno a tutti coloro che intraprendono il percorso accademico per la prima volta, così come a coloro che hanno scelto di rinnovare la loro iscrizione. L’Università Libera si conferma un punto di riferimento per chi desidera approfondire la propria formazione, con una proposta educativa che comprende numerosi corsi, fruibili da cittadini di ogni età.

Nel corso della cerimonia, la Dott.ssa Lorella Capezzali, Responsabile del Settore Cultura, ha illustrato le caratteristiche principali dell’Università, descrivendo l’organizzazione interna e i servizi offerti agli studenti. La Dott.ssa Capezzali ha anche presentato la Presidente della Cooperativa FARE, Roberta Rosati, che ha fornito dettagli sull’attività della cooperativa, sottolineando l’importante ruolo che svolge nell’ambito dei servizi di segreteria dell’Università Libera, come la gestione delle iscrizioni e l’assistenza agli studenti.

A seguire, è stato il turno di Monica Pioggia e Marta Toni, due designer dell’Istituto Italiano Design di Perugia, che hanno coinvolto alcuni dei loro studenti nella realizzazione di proposte grafiche per la brochure del programma dei corsi dell’UniLibera. Nell’ambito di un concorso dedicato, cinque studenti dell’Istituto (Alessandro Angeletti, Filippo D’Arcangelis, Lorenzo Duranti, Veronica Pepè Sciarria, Filippo Zuccaccia) hanno presentato diversi progetti grafici, tra cui è stato scelto come vincitore quello realizzato da Veronica Pepè Sciarria.

L’incontro è proseguito con la presentazione dei componenti del Comitato di Gestione dell’Università Libera. Tra i membri sono intervenuti Aurora Tazza, Presidente delegata dal Sindaco, Rita Di Pasquale, Gianfranco Pettirossi, Claudia Morini e Lorella Capezzali. La Presidente del Comitato di Gestione ha, poi, dato voce ai docenti dei vari corsi, che hanno avuto modo di esporre brevemente i contenuti principali delle loro lezioni, evidenziando l’approccio didattico e gli obiettivi formativi.

Anche per quest’anno l’Università Libera di Bastia Umbra propone una serie di corsi di grande interesse, tutti accomunati dal motto “Liberi di formarsi”. L’Università si conferma un luogo di crescita e di confronto culturale, aperto a tutte le fasce di età, offrendo opportunità di apprendimento che vanno oltre la semplice acquisizione di conoscenze, stimolando il dialogo e la partecipazione attiva della comunità.

Per coloro che desiderano iscriversi, è possibile rivolgersi alla segreteria, telefonando al 333.4691108 o inviando una e-mail all’indirizzo progetti@cooperativafare.it. L’Università Libera, anche in questo nuovo anno accademico, si propone come un importante strumento per la crescita individuale e collettiva, favorendo l’accesso alla cultura in modo inclusivo e senza barriere di età.