Incontro europeo “Amici di San Rocco”, in programma a Bastia Umbra nei giorni 17 e 18 giugno 2023

Un appuntamento di spiritualità, fede, fraternità, arte e devozione popolare in onore del grande pellegrino di Montpellier, notoriamente compatrono di Bastia Umbra insieme a San Michele Arcangelo e a Sant’Emidio. Tanti pellegrini e confraternite che verranno da tutti Italia nella nostra città.

“Dopo la bella esperienza vissuta lo scorso anno, l’11 Giugno a Piana Battolla in Liguria, all’Incontro Europeo amici e devoti di San Rocco dove era presente una delegazione della confraternita di San Rocco di Bastia Umbra accompagnata dal Parroco Don Marco Armillei e dal Sindaco Paola Lungarotti insieme ad altri Comuni, condividendo la preghiera per il Santo pellegrino con la Santa Messa e la suggestiva processione – ha spiegato Il Fondatore dell’Associazione Amici di San Rocco, Fratel Costantino De Bellis, è stato deciso insieme alla Parrocchia di San Michele e al Comune che quest’anno l’incontro si sarebbe svolto in Umbria e più precisamente a Bastia nei giorni 17 e 18 giugno. Sono onorato di questo incontro in una terra di Santi e di straordinarie bellezze artistiche e paesaggistiche “.

Tanti pellegrini e confraternite che verranno da tutta Italia nella nostra città “sono molto felice che quest’anno l’incontro si faccia a Bastia ed essere la Parrocchia che ospiterà i pellegrini che verranno per onorare San Rocco – ha detto il Parroco Don Marco Armillei. La vedo come una Provvidenza di Dio per far rinvigorire nei bastioli la devozione verso questo Santo, eletto come nostro compatrono, tanto amato e venerato nel passato che, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia, è urgente ritornare a guardare e a pregare in quanto con il suo esempio possiamo, tutti noi, riaprire i nostri cuori ad accogliere Gesù Signore affinché curi non solo le malattie fisiche ma anche quelle spirituali”.

“E’ un onore per noi accogliere quest’anno l’Incontro europeo “Amici di San Rocco – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti, fondato dal missionario ed apostolico Fratel Costantino De Bellis nel 1999. Abbiamo vissuto una bellissima esperienza di fede l’anno scorso che ci ha visto pregare il nostro Santo. Ritrovarci con sincero amore, con tante parrocchie, con le confraternite, le comunità e i devoti di San Rocco significa riprendere il cammino in un momento di forte condivisione e fede”.

Programma

17 giugno 2023

Ore 8:30 – Accoglienza dei pellegrini presso la chiesa di San Rocco da parte del fondatore dell’Associazione Europea Amici di San Rocco, Fratel Costantino.

Ore 10:00 – Omaggio floreale a San Rocco da parte del sindaco di Flumeri (AV) dott. Angelo Lanza.

Ore 11:00 – Santa Messa presieduta dal Vescovo emerito di Palestrina e assistente spirituale dell’Associazione S.E. Rev.ma Mons. Domenico Sigalini, concelebrerà il parroco Don Marco Armillei e i sacerdoti presenti.

Ore 12:30 – Pranzo.

Ore 16:00 – Recita Santo Rosario meditato con il canto delle litanie a San Rocco animato

da Fratel Costantino, alla presenza del Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino S.E. Rev.ma Mons. Domenico Sorrentino.

A seguire solenne processione con la Reliquia e la statua di San Rocco venerata in Bastia Umbra per le principali vie della città.

Al termine recita della supplica a San Rocco e benedizione con la Reliquia del Santo, saluto del sindaco di Bastia Umbra (PG) Paola Lungarotti e chiusura dell’evento.

18 giugno 2023

Santa Messa ore 11:00 Premiazione dei dipinti realizzati per il concorso nazionale “Un dipinto per San Rocco” ore 17:00