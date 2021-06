Chiama o scrivi in redazione

Interventi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale, pubblicato il calendario

Programmati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale per l’anno corrente. Il calendario degli interventi, già disponibile dall’inizio dell’anno, è stato reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra.

Gli interventi programmati di disinfestazione antilarvale sull’intero territorio comunale nel corrente anno sono sette, uno al mese da aprile ad ottobre, il prossimo si terrà Lunedì 14 Giugno.

Attualmente, le azioni di derattizzazione programmati per l’anno 2021 sono due (il primo già effettuato nel mese di marzo), il prossimo in programma per Lunedì 14 giugno.

I provvedimenti da parte della Ditta affidataria vengono effettuati seguendo protocolli validati dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1– Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi Infestanti, al quale sono attribuiti le attività di vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio da parte di soggetti pubblici e privati e le attività di verifica dell’appropriatezza e della sicurezza degli interventi effettuati da parte delle Ditte qualificate che gestiscono in appalto i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.