La Biblioteca va in città, martedì 28 Luglio alle ore 21

Le operatrici della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe – Sistema Museo in trasferta in città, nel centro storico, Martedì 28 Luglio alle ore 21 per una serata dedicata alle letture per bambini. Sarà lo spiazzo antistante il Monastero benedettino di S. Anna ad ospitare l’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza sul Covid-19.

Info: bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Le operatrici della Biblioteca saranno di nuovo in piazza Umberto I° il 7 Agosto per i servizi bibliotecari in orario notturno (20-22).

Orario estivo della Biblioteca. Lunedi –Venerdi 10-13 (su prenotazione 0758005325)

Chiuso dal 15 al 31 Agosto