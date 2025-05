La multifunzionalità del bosco, Coldiretti Umbria in evidenza

Agricoltura multifunzionale chiave per territorio vivo e ricco

Il Caccia Village di Bastia Umbra ha ospitato un incontro su “Il bosco come elemento naturale multifunzionale, esempi di gestione virtuosa del territorio”, organizzato da Coldiretti Umbria, AB, Terranostra e Campagna Amica. L’evento ha messo in luce l’importanza della multifunzionalità in agricoltura e del ruolo dei boschi nella sostenibilità ambientale e nella generazione di occupazione. Durante l’incontro, sono intervenuti diversi esperti del settore, tra cui Dominga Cotarella, Presidente Nazionale di Terranostra, e Simona Meloni, Assessore regionale all’Agricoltura e Turismo.

Il tema centrale dell’incontro è stato il legame tra l’agricoltura, la salute e l’ambiente. Dominga Cotarella ha sottolineato che non si può parlare di sostenibilità senza riconoscere il ruolo cruciale del settore agricolo nella salute e nello sviluppo delle comunità. Il cibo locale, che arriva direttamente dalla terra, è visto come una risorsa insostituibile, sia dal punto di vista nutrizionale che culturale. Il lavoro responsabile degli agricoltori, secondo Cotarella, è fondamentale per produrre alimenti che non solo nutrono, ma che esprimono anche un ambiente sano e genuino.

Il bosco, nella visione esposta durante l’evento, è definito come un patrimonio inestimabile, non solo per la biodiversità che conserva, ma anche per le opportunità economiche che offre. In Italia, dei circa 11 milioni di ettari di bosco, ben 8 milioni appartengono a imprese agricole, conferendo loro una responsabilità e una possibilità unica di gestirli in modo attivo e sostenibile. Cotarella ha poi evidenziato l’Umbria come regione particolarmente predisposta a diventare un modello nazionale di sostenibilità grazie alla sua tradizione agricola ben radicata e consapevole delle sue risorse.

Guido Vivarelli Colonna, Referente AB Umbria, ha enfatizzato come il bosco rappresenti una vera e propria eredità per il futuro. La sua protezione è essenziale, ma è altrettanto importante riconoscere il suo valore economico per garantire un futuro prospero per le aziende agricole. Le imprese non devono essere solo custodi dell’ambiente, ma devono poter vivere e prosperare grazie alle risorse naturali che gestiscono, sempre nel rispetto della sostenibilità.

Anche Sandro Acciarini, Consigliere Terranostra Umbria, ha sottolineato l’importanza del bosco come alleato delle strutture ricettive umbre. Il bosco e la natura, ha detto, sono una risorsa unica per il turismo, offrendo esperienze autentiche e benessere a chi cerca una connessione profonda con la terra. In questo contesto, la carne di selvaggina, prodotto distintivo delle aziende agricole umbre, rappresenta una vera e propria eccellenza da valorizzare nell’offerta agrituristica, unendo qualità e sostenibilità.

Simona Meloni, Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, ha ribadito l’impegno della Regione nella creazione di una filiera che coniughi il bosco e la tavola, garantendo la sicurezza e la sostenibilità dell’intero processo. Ha evidenziato la necessità di una governance trasparente, che sappia valorizzare le risorse locali e sostenere gli agricoltori e gli imprenditori che operano nel territorio. La Meloni ha inoltre confermato l’intenzione della Regione di proseguire con determinazione nella gestione del cinghiale, per proteggere le colture e il benessere degli agricoltori.

L’incontro si è concluso con un’esposizione delle eccellenze gastronomiche locali, attraverso uno show cooking che ha visto protagoniste le specialità umbre, come la carne di selvaggina e i prodotti a km 0, preparati da chef locali e chef stellati. Questo evento ha sottolineato il forte legame tra l’agricoltura, il patrimonio naturale e la cultura gastronomica dell’Umbria, facendo luce su come questi elementi possano lavorare insieme per un futuro più sostenibile e prospero per il settore primario.