Laboratori gratuiti per la terza età: primo appuntamento al centro sociale Campiglione

Con la preziosa collaborazione della Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra si è svolto questa mattina il primo incontro di arteterapia presso il centro sociale di Campiglione. Un momento bello e di inclusione sociale a cui hanno partecipato l’Assessore Daniela Brunelli e Giuseppa Anatra responsabile del Settore Servizi alla persona e Politiche Scolastiche.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

“Un momento di condivisione dove tutti hanno la possibilità di essere protagonisti ed artisti. “Prendersi cura ad arte” tutti i lunedì fino al 27 giugno dalle 9.00 alle 11.00. L’importanza di ritrovarsi, affermano il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Brunelli – con una serie di appuntamenti dedicati alla “terza età” dove l’arte oltre ad essere un mezzo espressivo è colore e collante per condividere emozioni. Ricordiamo che i laboratori sono gratuiti, gestiti Da Croce Rossa, con i volontari che si occuperanno anche del trasporto per chi non potesse raggiungere autonomamente il centro sociale. A nome dell’Amministrazione Comunale li ringraziamo per l’indispensabile contributo ringraziando anche i gestori del centro sociale Campiglione, sempre collaborativi e disponibili ad accogliere iniziative”