L’Amministrazione comunale organizza incontro con rappresentanti degli Ordini professionali

Si è tenuto un incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra con i rappresentanti degli ordini professionali della provincia di Perugia; invitati geometri, architetti, ingegneri, agronomi e geologi. Un incontro a cui oltre al Sindaco Paola Lungarotti, agli Assessori di riferimento, vice sindaco Francesco Fratellini (Assetto del Territorio e Ambiente), Stefano Santoni (Lavori Pubblici), erano presenti il presidente del Consiglio Comunale, Ing. Giulio Provvidenza e l’Assessore Valeria Morettini, le responsabili dei settori, la dott.ssa geologa Debora Berti (Edilizia, Urbanistica e Suape ) e l’Ing. Clara Sforna (Lavori Pubblici).

Un incontro programmato nell’ambito della presentazione della sede rinnovata del Municipio, importante in una realtà come la nostra, estremamente viva dal punto di vista edilizio e non solo. Erano presenti per gli ordini tecnici: l’architetto Marco Petrini Elce (presidente Ordine Architetti), il geom. Mario Malizia (vice presidente Ordine Geometri), geom.Franco Masciotti (Presidente Ass. locale), geologa Silvia Rossi (Ordine Geologi), Ing. Sergio Falchetti (Ordine Ingegneri).

Un incontro partecipato, dove è stato espresso apprezzamento per l’invito ricevuto, in quanto occasione per approfondire il dialogo tra tecnici e ente locale, importante per ambo le parti, fondamentale per aggiornamenti, situazioni relative ad emergenze o pratiche riguardanti argomenti di normale routine.

Tra i temi affrontati, quelli più attuali come l’appesantimento del lavoro amministrativo sia per l’Ente che per gli studi privati dovuto al superbonus del 110 %, il problema del rincaro delle materie prime, effetto diretto del superbonus stesso, che ha provocato gravi interruzioni di lavoro in cantieri pubblici e privati. Da parte degli ordini si è espressa la propria disponibilità ad informare gli associati sugli aggiornamenti di normative e di modulistica o procedure che il Comune vorrà loro comunicare. L’Assessore Fratellini e la responsabile dell’Urbanistica-Edilizia hanno aggiornato sulla modulistica presente nel sito dove sono pubblicati tutti gli atti approvati e dove è possibile, nella sezione “Amministrazione trasparente”, scaricare tutti gli elaborati dei piani adottati e successivamente approvati. Riguardo alla digitalizzazione degli elenchi delle pratiche edilizie, è stato comunicato che il lavoro è in fase conclusiva e a breve gli elenchi saranno consultabili liberamente on-line, semplificando molto il lavoro dei tecnici che hanno necessità di fare accesso agli atti e che tramite questo aggiornamento saranno in grado di rintracciare informaticamente le pratiche da richiedere. Ci si è accordati nel programmare ulteriori incontri, anche su temi specifici, nell’ottica di collaborare fattivamente per snellire i tempi di completamento dell’iter amministrativo.