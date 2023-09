Lo Chef Giuliano Viaggi firma le ricette a base di Pasta al Cacao preparate in esclusiva per Eurochocolate

Utilizzo di materie prime eccellenti, in grado di promuovere il km 0 e raccontare la tradizione di un territorio attraverso piatti tipici e di qualità, per un’esperienza gastronomica unica. Questa la filosofia che accompagna lo Chef Giuliano Viaggi al quale Eurochocolate ha affidato quest’anno la preparazione della sua ormai popolarissima Pasta al Cacao, cucinata in evento per imperdibili degustazioni pronte a deliziare anche i chocolover più esigenti. Tutti i giorni, da Venerdì 13 a Domenica 22 Ottobre, dalle ore 12 presso l’Area ChocoPasta al Padiglione 9 di Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia) sarà possibile gustare le esclusive ricette pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao.

In particolare, sono all’insegna della croccantezza le pennette al cacao con salsa al brasato, crumble di cipolla di Cannara e pane alle erbe spontanee. Imperdibili e 100% vegane le pennette al cacao con salsa al topepo – Presidio Slow Food del Trasimeno – farina di mandorle al posto del formaggio grattugiato e portulaca. Pronti a stupire anche i baffi di pasta al cacao e fagioli con emulsione acetica a base di olio extravergine umbro, prezzemolo e basilico, dove la crema di borlotti incontra il guanciale di maiale Cinturello autoctono. E ancora, i baffi con salsa al pecorino montonese, pepe, erbette e centrifugato di pomodoro all’olio extravergine e aceto, frutto della stretta collaborazione con un pastore sardo residente in Umbria. Irresistibili le pennette con pesto di erbette lavorato al mortaio suribachi ed erbette fresche spontanee.

Chef Giuliano Viaggi | Bio

Nato il 9 Agosto 1982 a La Spezia, si diploma in Hotel Management presso l’Istituto “G. Casini”. Seguono varie esperienze in ristoranti importanti tra cui il ristorante di Joel Robuchon’s Atelier (3 stelle Michelin) e la specializzazione presso l’accademia “Boscolo Etoile”. Nel 2004, dopo anni trascorsi in vari ristoranti tra Italia, Principato di Monaco, Francia e Spagna, si sposta in Inghilterra cimentandosi in noti locali. Dal 2008, grazie alle sue doti di flessibilità e organizzazione, inizia la sua carriera come chef in imbarcazioni private di lusso, ville e isole private in giro per il mondo. Nel 2020 apre un suo ristorante “La barca”, a Tellaro (SP), premiato dopo soli due mesi come una delle migliori novità degli ultimi tre anni in Italia, facendo parlare molto di sé per la Grande Cucina fatta di territorio e amore per le migliori materie prime sul mercato. Da Ottobre 2022 si trasferisce in Umbria dove attualmente lavora come Executive Chef a L’Antica Osteria di Montone, uno dei Borghi più belli d’Italia. Collabora, inoltre, con l’Università dei Sapori di Perugia. È specializzato in cucina italiana, internazionale, francese, giapponese, thailandese, indonesiana, regionale e molecolare.

L’energia di Eurochocolate vi aspetta dal 13 al 22 Ottobre!