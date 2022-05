Manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore di seggio elettorale

In occasione dei Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione la Commissione Elettorale Comunale dovrà procedere agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori da destinare ad ogni seggio elettorale. A tal fine i cittadini già iscritti nell’Albo degli scrutatori possono presentare apposita istanza di manifestazione d’interesse alla nomina di scrutatore di seggio elettorale, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet del Comune di Bastia Umbra, alla sezione elezioni trasparenti o presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Cavour n. 19. Il servizio viene retribuito con un compenso forfettario stabilito dal Ministero dell’Interno.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

L’impegno del ruolo sopra descritto inizia il sabato antecedente la data delle elezioni alle ore 15,30 per le operazioni preliminari alla votazione; la domenica è destinata dalle ore 7.00 alle ore 23,00 alle operazioni di voto e a seguire si terranno le operazioni di scrutinio. Tutti I lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista presso seggi elettorali, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 Maggio 2022, corredata di copia di documento di identità in corso di validità, con le modalità sotto indicate: – direttamente all’Ufficio Protocollo – sito in Piazza Cavour n.19 – negli orari di apertura al pubblico dalle 9,30 alle 12,30 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì – dalle 15,30 alle 17,30 martedì – attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it – con una mail semplice al seguente indirizzo: servizidemografici@comune.bastia.pg.it Per informazioni rivolgersi all’ufficio elettorale Tel 0758018319 – 310