Mirabilia: Successo per Borsa del Turismo e Food&Drink 2024

Mirabilia – La XII Borsa Internazionale del Turismo Culturale e l’VIII Mirabilia Food&Drink, tenutesi il 14 e 15 ottobre 2024 presso Umbriafiere a Perugia, hanno visto la partecipazione di oltre 400 operatori provenienti da tutta Italia, consolidando il modello vincente di Mirabilia. Circa 150 operatori del settore turismo e 250 nel campo della gastronomia si sono riuniti per discutere opportunità e strategie per il futuro del settore. Questo evento rappresenta un’importante occasione di networking, facilitando incontri tra aziende e operatori del settore.

L’incontro ha avuto come obiettivo la promozione del territorio attraverso eventi e attività ben strutturate. In particolare, la Borsa ha offerto ai buyer l’opportunità di interagire direttamente con i seller, supportati da un sistema organizzativo che ha pianificato circa 3.500 appuntamenti, con 1.500 dedicati al food e quasi 2.000 al turismo. Questa formula ha permesso di attrarre buyer di rilievo, selezionati da Assocamerestero e ICE, garantendo così una rappresentanza significativa di aziende del settore.

Il presidente di Mirabilia, Angelo Tortorelli, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra le Camere di Commercio, sottolineando come il network, attualmente composto da 21 Camere di tutta Italia, continui a crescere. Tortorelli ha espresso la necessità di integrare il progetto con l’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) per favorire una maggiore istituzionalizzazione e per il bene delle aziende coinvolte. La sua visione per Mirabilia include l’idea di condivisione e collaborazione, elementi chiave per il progresso del settore.

La presidente di ISNART, Loretta Credaro, ha confermato che il network di Mirabilia lavora per valorizzare le risorse territoriali, unendo economia, cultura e turismo in un’ottica di sostenibilità. Questo approccio non solo risponde a esigenze economiche, ma promuove anche un turismo di qualità, essenziale per l’economia italiana. Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, ha ribadito l’importanza di lavorare in sinergia per garantire un modello di “turismi condivisi”, evidenziando che il turismo sta finalmente ottenendo il riconoscimento che merita nel contesto delle politiche economiche nazionali.

L’evento ha visto anche un’importante conferenza al Teatro Cucinelli di Solomeo, dove Brunello Cucinelli ha partecipato a un dialogo aperto con rappresentanti istituzionali, promuovendo l’armonia tra cultura e business. La qualità degli incontri B2B è stata particolarmente apprezzata dai buyer, che hanno potuto scoprire le eccellenze italiane in un contesto unico.

Nel corso della Borsa, è stato anche assegnato il premio Top of the Pid, riconoscendo le migliori soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per il settore turismo e cultura. Il primo premio è andato a Prime Time di Genova per il progetto “City Game”, seguito da I2T di Chieti e Int.Geo.Mod di Perugia, rispettivamente per le loro soluzioni innovative nel campo nautico e nella valorizzazione di luoghi d’arte.

La Mirabilia 2024 si è distinta per essere la prima edizione sostenibile, adottando misure per calcolare l’impatto ambientale e compensare le emissioni di CO2, in collaborazione con CONAI. Questa strategia non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un modello da seguire per il settore.

Concludendo, gli eventi di Mirabilia hanno rafforzato il ruolo della rete come protagonista nel panorama turistico italiano, confermando che la qualità e la sostenibilità possono coesistere e promuovere un futuro migliore per il turismo nel nostro Paese.