Mostra fotografica: donne e lavoro negli anni ’60 a Bastia

Un viaggio visivo che racconta il contributo invisibile ma imprescindibile delle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione “Sè de la Bastiola…sì!” in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra è lieta di presentare una mostra fotografica che esplora il ruolo fondamentale delle donne nel mondo del lavoro negli anni ’60 a Bastia. Un viaggio visivo che racconta il contributo invisibile ma imprescindibile delle donne in settori chiave dell’economia locale, come la Spigadoro Petrini, il Tabacchificio Giontella, il Conservificio Lolli e il Maglificio Mammoli.

Queste immagini storiche non solo documentano le donne impegnate in lavori duri e quotidiani, ma raccontano anche le sfide, le lotte e le trasformazioni sociali che hanno vissuto, contribuendo a costruire una realtà che oggi apprezziamo. Il lavoro femminile di quegli anni è stato un motore di cambiamento e di crescita, spesso lontano dai riflettori, ma essenziale per il progresso della comunità.

Con la mostra, si vuole celebrare queste donne che, con determinazione e resilienza, hanno segnato la storia di Bastia e del suo sviluppo industriale e sociale.

Le immagini ci portano nelle realtà lavorative di allora, con focus su luoghi simbolici come:

Spigadoro Petrini

Tabacchificio Giontella

Conservificio Lolli

Maglificio Mammoli

Un’opportunità imperdibile per scoprire il contributo delle donne in un’epoca di grande trasformazione.

Orari di apertura:

Mercoledì – venerdì: 16:00 – 19:00

Sabato e domenica: 10:00 – 12:30 / 16:00 – 19:00

Dove: Teatrino di Piazza Mazzini, Bastia