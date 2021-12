Natale di Stelle a Bastia Umbra atmosfera natalizia molti eventi culturali

Chiama o scrivi in redazione

Natale di Stelle a Bastia Umbra, atmosfera natalizia con molti eventi culturali

Sabato 11 Dicembre, la città di Bastia Umbra addobbata a festa con la grande stella cometa in piazza Mazzini, le proiezioni sulla Rocca Baglionesca, gli alberi artististici dei Rioni, il chiostro dei Presepi, entrerà nella piena atmosfera natalizia con il trenino che consente di girare il centro città con facilità regalando tanta allegria ai bambini e con le tradizionali melodie degli zampognari, la casetta di Babbo Natale dove i bambini possono consegnare la loro letterina e avere una foto con il personaggio tanto amato.

Sabato 11 Dicembre si svolgeranno anche molte iniziative culturali interessanti, a completare il programma di Natale di Stelle a Bastia Umbra, organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Il pomeriggio culturale di Sabato 11 Dicembre sarà inaugurato da una presentazione letteraria molto particolare, a cura dell’Ass. Casa Chiara. Le due autrici del libro “Il nostro Gesù”, Giulia Cimino e Antonella Ubaldi, si confronteranno mettendo a nudo le proprie opinioni rispettivamente da laica e da cristiana, esponendo quindi la tematica e il filo conduttore del libro; le stesse si avvarranno anche di ospiti a loro vicine che faranno interventi e apriranno dibattiti suscitando riflessioni e domande. (presso Auditorium S. Angelo, piazza Umberto I, ore 16.30)

Dalla letteratura alla pittura, ore 18.00, al Centro San Michele con Amici dell’Arte – Ciao Umbria, Ass. Culturale Gubbio Nautartis, in collaborazione con Pro Loco Bastia Umbra, premiazione del Premio di pittura dedicato all’artista prematuramente scomparso Roberto Quacquarini, Sezione del Premio Insula Romana (presso Centro San Michele – via Roma).

Musica in serata, dalle ore 21.00, a Costano, nella suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, (in piazza U. Fifi, ore 21.00), un concerto a cura dell’Ass. “Gli Amici di Augusto”, con Luca Grosso all’organo e Bruno Mancuso alla tromba.

Ancora Sabato 11, la prima di due serate dedicate a Dante nel settimo centenario della morte, patrocinate dal Comune di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, organizzate da Ass. Pro Loco Bastia Umbra.

La prima, Sabato11 dicembre ore 21.00, si terrà nella Sala della Consulta del Palazzo Comunale. La Sala della Consulta, bella cornice dell’evento, è volutamente stata scelta in quanto dedicata al Sommo Poeta, come evidenziato dall’immagine dai tratti danteschi tra i dipinti che adornano le pareti, opera dell’artista Benvenuto Crispoldi. Realizzata nel 1921, nel sesto centenario dantesco. La Sala ha compiuto 100 anni e con questa iniziativa si vuole celebrare ulteriormente questa importante ricorrenza, già ricordata in più occasioni organizzate nel corrente anno dall’Amministrazione Comunale.

Sarà il prof. Jacopo Manna relatore della serata, sul tema “Personaggi Danteschi tra storia e mito”.

Il 18 Dicembre (ore 17.00, Auditorium Sant’Angelo) sarà il prof. fiorentino Massimo Seriacopi,docente di Lettere e dottore di ricerca in Filologia dantesca, a tenere una conferenza sulla vita di Dante Alighieri dal titolo “Vita di Dante: i giorni e le opere”. Nei due incontri conosceremo degli aspetti del Poeta in parte non conosciuti dai più.

Domenica 12 Dicembre

Al mattino una sferzata di energia con una iniziativa sportiva molto originale, nel Centro Storico della città, ore 10.30/12.00 – Bastia Workout Christmas Edition | APS Amici di Spello, un appassionante appuntamento per il Natale in movimento. (evento su prenotazione FB Amici di Spello)

Nel pomeriggio, al Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna (Via Garibaldi)

ore 17.00 – Incontro. “I profumi di Natale” | a cura delle Monache Benedettine di S. Anna

Un incontro incentrato sui profumi tradizionali natalizi, da quelli gastronomici dei dolci tipici alle essenze naturali che profumano la casa, ai profumi sacri degli incensi. L’interessante si svolgerà nella Sala San Benedetto in concomitanza con l’esposizione dei Presepi.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’Auditorium S. Angelo (Piazza Umberto I) sarà possibile visitare la mostra di foto d’epoca “E luce fu”, organizzata da Pro Loco Bastia Umbra

Tutti gli eventi sono a ingresso libero; richiesto green pass come da normativa vigente.

In ambedue le giornate, ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Lunedì 13 e Martedì 14, due gli eventi dedicati ai bambini:

13 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Elmer e l’arcobaleno | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Un incontro per famiglie e bambini tra musica, storie, lingue e linguaggi. Lingue: Italiano e Portoghese Brasiliano. Musiche di Licia Di Domenico. In collaborazione con CIDIS Onlus e Cassa di Risparmio di Perugia.

14 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 16.30/18.00 – Laboratori creativi di Natale per bambini e ragazzi | Ludoteca Comunale “G. Rodari”.

Presso la sala espositiva delle Monache Benedettine Via Garibaldi.