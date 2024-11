Nuovo Comitato Esecutivo per la Consulta Sociale di Bastia Umbra

Nuovo Comitato Esecutivo – La Consulta Comunale del Sociale di Bastia Umbra si è riunita ieri sera, 31 ottobre 2024, per l’insediamento ufficiale della nuova consiliatura. Durante l’incontro, è stato rinnovato il Comitato Esecutivo della Consulta, con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, cariche decadute in concomitanza con la conclusione del precedente mandato.

L’Assemblea Generale della Consulta ha selezionato i componenti elettivi che si uniranno ai membri di diritto già designati, tra cui Donato Cozzolino come rappresentante del Consiglio Comunale per la maggioranza e Federica Rascelli per la minoranza. Le associazioni presenti in questa nuova formazione includono:

Antonello Sterlini – Noi Associazione per le cure palliative O.D.V.

– Noi Associazione per le cure palliative O.D.V. Chiara Pettirossi – Pro Familia ODV

– Pro Familia ODV Pasquale Bogarelli – AUSER Volontariato Distretto Assisano

– AUSER Volontariato Distretto Assisano Claudia Lattarini – AGESCI Gruppo Scout Bastia 1

– AGESCI Gruppo Scout Bastia 1 Carla Boschetti – ANGLAD ODV ETS (Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga)

– ANGLAD ODV ETS (Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga) Rosella Vescovi – Centro Sociale Circolo ARCI Campiglione

– Centro Sociale Circolo ARCI Campiglione Massimo Marino – A.R.D.I. Onlus (Associazione Regionale Disabili Insieme Onlus)

In seguito alle nomine, il nuovo Comitato Esecutivo ha eletto Antonello Sterlini come Presidente e Chiara Pettirossi come Vice Presidente, incaricati di guidare la Consulta nel promuovere e coordinare le iniziative sociali sul territorio.

L’incontro ha rappresentato anche un momento significativo per molte delle associazioni partecipanti, alcune delle quali si sono presentate per la prima volta senza essere ancora iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni. La loro presenza segna un’importante apertura verso la Consulta, incentivando la partecipazione attiva di nuovi gruppi di volontariato, i quali, nonostante una lunga storia operativa sul territorio, non avevano ancora formalizzato la loro adesione alla Consulta stessa.

La Consulta Comunale del Sociale, ultima tra le Consulte Comunali a insediarsi, mira a incentivare un dialogo sempre più stretto tra le associazioni e l’Amministrazione comunale, sostenendo le attività di volontariato e il coordinamento diretto con gli uffici pubblici.