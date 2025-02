Nuovo store Scarpe&Scarpe aperto a Bastia Umbra

Inaugurato il negozio in via San Cristoforo, 29: sconti fino al 50%

L’azienda italiana Scarpe&Scarpe, attiva nel settore delle calzature, accessori e abbigliamento da oltre 50 anni, ha recentemente aperto un nuovo punto vendita a Bastia Umbra, precisamente in via San Cristoforo, 29, accanto al negozio storico che da tempo serve la comunità locale. Con 132 negozi distribuiti in tutto il territorio nazionale, Scarpe&Scarpe si conferma come un attore importante nel mercato della moda.

Il nuovo store si estende su una superficie di 1000 metri quadrati e offre un design contemporaneo e funzionale, frutto di un concept rinnovato. L’ambiente è stato progettato per migliorare l’esperienza d’acquisto, con aree ben definite che permettono una chiara distinzione tra le varie categorie di prodotto. Tale disposizione è stata pensata per facilitare la navigazione e rendere il percorso di shopping più piacevole per i clienti.

Con 5 vetrine espositive, il negozio è un punto di riferimento non solo per Bastia Umbra ma per l’intera regione dell’Umbria. Insieme al punto vendita di Foligno, Scarpe&Scarpe si impegna a offrire collezioni sempre aggiornate sulle ultime tendenze della moda. L’azienda pone particolare attenzione sulla qualità dei prodotti e sul rapporto qualità-prezzo, elementi distintivi che caratterizzano tutti i suoi store.

La nuova apertura offre una vasta gamma di articoli, comprendente calzature, accessori e abbigliamento per donne, uomini e bambini. La varietà di prodotti disponibili mira a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, rendendo il negozio una destinazione ideale per chi cerca un assortimento completo.

Per celebrare l’inaugurazione, Scarpe&Scarpe offre ai visitatori sconti fino al 50% su una selezione di prodotti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già esistenti, permettendo a tutti di scoprire le novità del negozio e approfittare di offerte vantaggiose.

L’apertura del nuovo store a Bastia Umbra rappresenta un passo significativo per Scarpe&Scarpe, che continua a espandere la propria presenza sul territorio nazionale. Questo sviluppo è in linea con la strategia dell’azienda di posizionarsi come leader nel mercato della moda, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento e informato.

In conclusione, il nuovo negozio di Scarpe&Scarpe a Bastia Umbra si propone come un importante punto di riferimento per gli amanti della moda, offrendo un’esperienza di acquisto completa e conveniente. L’attenzione al design, alla funzionalità e alla varietà dei prodotti disponibili sono elementi che contribuiranno al successo di questo nuovo store, che si inserisce in un contesto commerciale dinamico e in continua evoluzione.