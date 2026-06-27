Pista polisportiva rinnovata, San Bartolo ritrova il suo spazio

Conclusi i lavori da 220mila euro, inaugurata la struttura riqualificata

La frazione di San Bartolo torna a disporre di uno spazio dedicato allo sport e alla socialità. Nella mattinata di sabato 27 giugno è stata inaugurata la pista polisportiva al termine dell’intervento di riqualificazione che ha interessato la piastra polivalente situata presso il Centro Sociale.

L’opera, finanziata con risorse regionali e comunali, ha previsto un investimento complessivo di 220mila euro e restituisce alla comunità un impianto rinnovato, pensato per ospitare attività sportive, ricreative e associative.

Intervento da 220mila euro

I lavori hanno interessato il miglioramento della struttura sotto il profilo funzionale, il rifacimento delle segnature dei campi da gioco, la sistemazione degli spazi e l’installazione delle dotazioni necessarie per rendere nuovamente fruibile l’area. L’obiettivo è offrire ai cittadini un luogo moderno e adeguato alle esigenze della frazione.

L’inaugurazione ha segnato la conclusione dell’intervento, consentendo la restituzione alla cittadinanza di uno spazio destinato all’attività motoria, al gioco e all’aggregazione.

Il sindaco: continuità amministrativa

Nel corso della cerimonia il sindaco Erigo Pecci ha sottolineato l’importanza dell’opera per San Bartolo e per l’intera città, ricordando come il progetto fosse stato avviato dalla precedente amministrazione e completato dall’attuale, nel segno della continuità amministrativa.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento all’ex sindaca Paola Lungarotti, all’Ufficio Lavori Pubblici, all’assessore Marcello Rosignoli, che ha seguito l’intervento, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Un riconoscimento è stato inoltre espresso alle associazioni e ai volontari che animano quotidianamente il Centro Sociale di San Bartolo.

Uno spazio dedicato a sport e socialità

Con la riapertura della pista polisportiva, San Bartolo recupera un punto di riferimento per la vita della frazione. La struttura sarà destinata ad attività sportive, iniziative ricreative e momenti di incontro, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la socializzazione.

Nel corso della mattinata è stata inoltre evidenziata la volontà di rafforzare le attività del Centro Sociale grazie al coinvolgimento di nuovi cittadini e volontari, con l’intenzione di rilanciare anche la tradizione bocciofila.

Ringraziamenti alle associazioni

Al termine dell’inaugurazione l’Amministrazione comunale ha ringraziato l’associazione Se’ de la Bastiola… SI! e il Centro San Bartolo per il rinfresco organizzato a conclusione della cerimonia.

L’intervento rappresenta, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, un investimento sugli spazi pubblici finalizzato a creare nuove occasioni di partecipazione, aggregazione e miglioramento della qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni di Bastia Umbra.