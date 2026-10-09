Premio Insula Romana: La Pro Loco di Bastia Umbra svela i dettagli della 49ª edizione e premia Dacia Maraini

Quasi 300 poesie in gara, la finale il 29 novembre a Bastia

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra torna il Premio Insula Romana: quasi 300 poesie da tutta Italia. La finale è il 29 novembre a Umbriafiere, dove Dacia Maraini riceverà il Premio Cultura 2026. Giuria popolare il 12 novembre presso l’Auditorium.

Archiviata la stagione degli appuntamenti estivi, la Pro Loco di Bastia Umbra concentra ora l’attenzione sul Premio Insula Romana, concorso letterario nazionale arrivato alla 49ª edizione. L’iniziativa rappresenta da anni uno degli appuntamenti culturali della città e coinvolge differenti forme espressive, dalla poesia alla narrativa, fino alla pittura. L’edizione 2026 entrerà nel vivo nel mese di novembre, con due appuntamenti principali. Il primo è previsto il 12 novembre presso l’Auditorium, dove entrerà in azione la Giuria Popolare. La serata conclusiva con le premiazioni è invece fissata per domenica 29 novembre alle ore 17, nella Sala Congressi del Centro Umbriafiere Maschiella di Bastia Umbra.

La sezione poesia dedicata a Carlo Collodi

Particolare attenzione è riservata quest’anno alla sezione dedicata alla poesia inedita, collegata alla figura di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore. Il tema proposto agli aspiranti poeti prende spunto da una frase dell’autore di Pinocchio dedicata alla visione della vita. La partecipazione ha registrato numeri consistenti: alla Pro Loco sono infatti arrivate quasi 300 poesie provenienti da tutta Italia. Gli elaborati sono stati presentati in forma rigorosamente anonima, così da consentire la valutazione senza l’indicazione dell’identità degli autori. Il percorso prevede prima l’esame della Giuria Tecnica e successivamente il passaggio alla Giuria Popolare.

Giuria Popolare, adesioni entro il 6 novembre

La fase riservata alla Giuria Popolare è programmata per la sera del 12 novembre 2026 presso l’Auditorium. In vista dell’appuntamento, la Pro Loco di Bastia Umbra ricorda che è ancora possibile candidarsi come giurato. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede dell’associazione entro il 6 novembre, oppure attraverso l’invio di una email. Saranno quindi i partecipanti alla Giuria Popolare, dopo il lavoro svolto dalla commissione tecnica, a contribuire alla valutazione delle opere selezionate.

Dacia Maraini riceverà il Premio Cultura 2026

Uno dei momenti centrali della serata finale del 29 novembre sarà l’assegnazione del Premio Cultura 2026, riconoscimento che la Pro Loco ha deciso di conferire alla scrittrice Dacia Maraini. L’autrice sarà presente personalmente a Bastia Umbra per ritirare il premio. La scelta è legata anche al rapporto culturale sviluppato da Maraini con la figura di Santa Chiara d’Assisi, approfondita nel libro pubblicato nel 2013 Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. L’opera propone una riflessione letteraria e civile sui temi della libertà femminile e del femminismo delle origini, attraverso la figura della santa assisana.

Il legame con l’Umbria francescana

Nel corso degli anni Dacia Maraini ha inoltre partecipato a diverse iniziative culturali e spirituali organizzate nell’area francescana dell’Umbria. Tra queste figurano anche gli incontri del Cortile di Francesco ad Assisi, durante i quali la scrittrice ha affrontato temi legati all’accoglienza, alla natura e alla solidarietà umana. La presenza dell’autrice alla cerimonia conclusiva del Premio Insula Romana aggiungerà quindi un ulteriore elemento di rilievo culturale alla manifestazione promossa dalla Pro Loco.

Un riconoscimento anche agli studenti di Bastia

La serata del 29 novembre non sarà dedicata soltanto alla letteratura e al Premio Cultura. La Pro Loco di Bastia Umbra intende infatti valorizzare anche le eccellenze del territorio. Durante la cerimonia saranno premiati tutti i ragazzi di Bastia Umbra che si sono diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2025-2026. L’appuntamento conclusivo riunirà così il Premio Insula Romana, il riconoscimento assegnato a Dacia Maraini e l’omaggio agli studenti che hanno raggiunto i risultati più alti nel proprio percorso scolastico. La Pro Loco ha invitato l’intera comunità bastiola a partecipare alla manifestazione, che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più consolidati della città.