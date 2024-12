Presepe Vivente anima Bastia Umbra con tradizione e festa

Presepe Vivente – Domenica 22 dicembre 2024, il Borgo Antico di Bastia Umbra ha ospitato una suggestiva rappresentazione del Presepe Vivente, organizzata dall’Associazione Borgo Antico di Bastia Umbra. L’iniziativa ha attirato numerosi visitatori, famiglie, e gruppi scolastici, trasformando la località in un luogo carico di atmosfera natalizia, emozione e senso di comunità.

L’evento ha visto la partecipazione attiva delle scuole del territorio, coinvolte nella preparazione di scenografie, costumi e rappresentazioni. Questo contributo ha permesso di combinare la tradizione con un momento di festa e condivisione, rendendo il Presepe Vivente un’esperienza unica e apprezzata da grandi e piccoli.

I punti salienti dell’evento:

Coinvolgimento comunitario: molte famiglie hanno partecipato, sia come spettatori sia come figuranti nelle varie scene del Presepe.

Rappresentazioni sceniche: i figuranti hanno animato i mestieri tradizionali e le scene della Natività, riportando in vita usanze e atmosfere di un tempo.

Collaborazione delle scuole: gli studenti hanno contribuito con recite, canti natalizi e la creazione di addobbi tematici.

Atmosfera natalizia: il Borgo Antico, illuminato da luci calde e decorazioni, ha offerto un contesto ideale per immergersi nello spirito del Natale.

Il presidente dell’Associazione Borgo Antico, promotrice dell’iniziativa, ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. “Ringrazio le scuole del territorio, le famiglie, e i nostri partner per il grande impegno profuso. Questo Presepe Vivente rappresenta un’occasione per riscoprire le nostre tradizioni e per vivere insieme momenti di gioia e condivisione”.

Le scuole al centro dell’evento

Gli istituti scolastici locali hanno avuto un ruolo chiave nella preparazione e nello svolgimento del Presepe Vivente. Gli studenti hanno realizzato costumi storici e partecipato a recite e canti corali, arricchendo la manifestazione di creatività e spirito collaborativo. Le attività sono state coordinate da insegnanti e genitori, che hanno lavorato fianco a fianco per garantire una rappresentazione curata in ogni dettaglio.

Un percorso tra storia e tradizione

Il percorso del Presepe Vivente si è snodato lungo le vie del Borgo Antico, trasformato per l’occasione in un villaggio storico. Ogni scena del percorso era dedicata a un momento particolare della Natività, con figuranti impegnati nei mestieri dell’epoca, come il fabbro, il fornaio e il vasaio. Lungo il tragitto, i visitatori hanno potuto ascoltare canti natalizi, assaporare prodotti tipici locali e vivere un’esperienza immersiva nel passato.

Momenti di condivisione

Oltre alle rappresentazioni, l’evento ha offerto molteplici occasioni di incontro e condivisione. Le famiglie hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna della convivialità, tra laboratori creativi per bambini, degustazioni e mercatini a tema. L’atmosfera di festa ha rafforzato il senso di appartenenza alla comunità, trasformando il Presepe Vivente in un momento di aggregazione unico.

Un successo che guarda al futuro

La riuscita dell’iniziativa ha consolidato il ruolo del Presepe Vivente come appuntamento fisso nel calendario degli eventi natalizi di Bastia Umbra. Gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di ampliare l’evento nei prossimi anni, coinvolgendo ancora più realtà locali e migliorando ulteriormente l’offerta culturale e artistica.

Con il suo mix di tradizione, festa e spirito comunitario, il Presepe Vivente del Borgo Antico di Bastia Umbra ha saputo emozionare e riunire generazioni diverse, lasciando un segno profondo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di partecipare.