rEstate a Bastia, il programma della settimana dal 19 al 25 luglio

Continua il ricco calendario degli eventi nella programmazione rEstate a Bastia Umbra. Tutti gli appuntamenti della settimana

18/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi

SUPER CINEMA ESTATE

La felicità degli altri

Cinema Esperia Bastia

20/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi

SUPER CINEMA ESTATE

State a casa

Cinema Esperia Bastia

21/07/2021 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi

SUPER CINEMA ESTATE

Luci della città

Cinema Esperia Bastia

Giovedì 22 Luglio ore 21.00

LA BIBLIOTECA VA IN CITTÀ

Piazza Mazzini, area esterna davanti al Municipio

A cura di Bruno Tognolini, scrittore e poeta “per bambini e per i loro grandi”

La prosa dice, la rima fa

Bruno Tognolini rivolge la sua Lezione di Poetica alle famiglie con bambini, ai genitori, insegnanti, studenti, bibliotecari, librai e a tutti gli amanti della lettura. A cura della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe. Prenotazione obbligatoria Info 075. 8005325 bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Ore 21.00 Faremusica Summer Festival

Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna

3 Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra presso il Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna:

Giovedì 22 Luglio h 21.00

#1 — VIVA TUTTO:

Un viaggio dalla gioia alla gioia passando per tutte le altre emozioni.

Graziano Sirci, voce recitante

Egidio Flamini, pianoforte

Musiche e testi di Egidio Flamini

#2 — HAUSMUSIK:

La musica per Violoncello e Pianoforte nell’Ottocento tedesco

Paolo Andriotti, violoncello

Lucia Sorci, pianoforte

Musiche di Beethoven, Romberg,

Mendelssohn e Schumann

#3 — PUCCETTINO INCONTRA CARMEN:

Elga Buono, flauto

Simona Granelli, pianoforte

Musiche di Rota, Fauré, Chaminade

e Borne

Evento ad accesso gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA al link per tracciamento Covid: bit.ly/FAREMUSICA1

Tre concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra in una bellissima location storica, il Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna.

Il primo appuntamento del FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL è “VIVA TUTTO: Un viaggio dalla gioia alla gioia passando per tutte le altre emozioni.”

Nelle parole del maestro Egidio Flamini il concerto è “un’esperienza incredibile che è la vita, fatta di tanti processi biologici questo è vero, ma anche testimoniata per ciascuno di noi da fenomeni reconditi e misteriosi come le nostre emozioni. La gioia, la commozione, la tenerezza, l’inquietudine, l’angoscia, il dolore, l’amore, la meraviglia. Ognuna è prova inconfutabile di un miracolo di nome io.

Questa musica è ispirata alle nostre emozioni, è la storia di un viaggio che va dalla gioia alla gioia, passando per tutte le altre. Viva Tutto, prima ancora che il suo titolo, è una consapevolezza che risulta da questo viaggio”

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Faremusica Associazione e FARE Coop. Sociale.

Venerdì 23 Luglio ore 21.00 Giochi Sotto le stelle con IdeAttivaMente

San Lorenzo (davanti la chiesa)

Bastia Young Giochi sotto le stelle!

Evento ad accesso gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA al link:

https://bit.ly/GiochiSottoleStelle

Una serata all’insegna del gioco e del divertimento all’aperto insieme a IdeAttivaMente!

Torniamo indietro nel tempo e proviamo a giocare come giocavano i nostri Nonni! Riscopriamo insieme i classici e intramontabili “Giochi di una volta”. Riproduzioni formato gigante di giochi classici ma ormai sempre più spesso sconosciuti ai più. Alcuni esempi?

Forza4, Delirio, Tiro al bersaglio e molto altro! L’attività è adatta a Bambini e ragazzi dai 4 anni in su. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con FARE Coop. Sociale e IdeAttivaMente.

Venerdì 23 Luglio e Sabato 24 Luglio Week-end sotto le stelle

Torna l’iniziativa che ha avuto tanto successo a Bastia Umbra, con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 (piazza Mazzini, Via Garibaldi, Via Roma primo tratto, angolo Via Piave) band musicali e offerta gastronomica variegata sia da parte dei locali esistenti che di uno spazio allestito con delle casette mobili in piazza Mazzini.

Sabato 24 luglio

Ore 18.00 INCONTRO DEDICATO AL TEMA DELLA TUTELA DEL LAVORO FEMMINILE

Ore 21.00 SPETTACOLO TEATRALE “7 Minuti” presso i Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi

Lo spettacolo “7 MINUTI” è a cura della COMPAGNIA TEATRALE SOLDOUT

LO SPETTACOLO è GRATUITO ma OCCORRE PRENOTARSI.

Questo è il modulo per effettuare la prenotazione https://bit.ly/7Minuti_24Luglio

Lavoro, donne e diritti, per dare voce e anima a undici protagoniste operaie che raccontano le paure per il nostro futuro e per quello dei nostri figli, le rabbie inconsulte e le angosce che situazioni di precarietà lavorative possono scatenare

Il testo dello spettacolo è di Stefano Massini, la regia è di Valentina Moscuzza che sarà presente anche lei a Bastia.

I nomi delle attrici che saliranno sul palco sono: Francesca Romana Biscardi, Elena Fiorenza, Eleonora Allegretti, Ludovica Pimpinella, Silvia Vari, Elena Giuliano, Albachiara Porcelli.

Prima dello spettacolo alle ore 18.00 sempre presso i Giardini Lucio Castellini “Camacho” si terrà un incontro dedicato al tema della tutela del lavoro femminile con la partecipazione di Patrizia Mancini (Rappresentante CGIL).

Lo spettacolo è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato dalla Cooperativa Sociale FARE con la Rete delle Donne Antiviolenza come partner.

Domenica 25 Luglio

Ore 9.00 | Percorso Verde

RIPULIAMO INSIEME GLI ARGINI – il primo appuntamento Ecosunday. Ripuliamo insieme gli argini: cittadinanza attiva per l’ambiente in collaborazione con Associazione Pesca Costano e Gesenu. Appuntamento al Centro Sociale Campiglione.

Evento ad accesso gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA al link: bit.ly/Ripulitura_Argini

Torna anche quest’anno un appuntamento importante dell’estate bastiola: la ripulitura degli argini lungo il Percorso Verde! La giornata inizia poco prima delle 9 al punto di ritrovo presso il Centro Sociale Campiglione per poi andare tutti insieme sul fiume e cominciare con il lavoro di ripulitura.

Il materiale per la pulizia sarà messo a disposizione da Gesenu e la mattinata sarà coordinata dall’asd Pesca Costano. Intorno alle 11 ci sarà una pausa merenda, gentilmente offerta del Centro Sociale Campiglione. Una domenica differente dal solito ma un momento importante, in cui la cittadinanza si attiva insieme per ripulire e riappropriarsi di uno degli spazi più belli della nostra città!

L’evento è aperto a tutti ed è GRATUITO! Sul luogo andranno rispettate le misure di sicurezza in contrasto al Covid-19: igienizzazione frequente delle mani, distanziamento e mascherina laddove non si possa rispettare la distanza di sicurezza.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà rinviato a data da definirsi. L’evento promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Fare cooperativa sociale, Centro Sociale Campiglione, asd Pesca Costano e Gesenu.

Ore 18.00 CHROMA FESTIVAL Giardini Lucio Castellini “Camacho”

Torna il Chroma Festival con una nuova versione domenica 25 Luglio dalle 18 ai Giardini Lucio Castellini “Camacho”.

(E)VENTI D’ESTATE.

Ospite d’eccezione DARIO ROSSI in concerto con un Acoustic Live Set e insieme a lui Max P Dj, Zero Call, Rollover e Ale T. L’ingresso è gratuito su prenotazione al link https://bit.ly/CHROMAxREstate.

Dario Rossi è uno dei percussionisti più conosciuti al mondo per l’originalità e l’unicità delle sue performance. “Sulla strada” dal 2011 con il suo set di oggetti riciclati, Dario è apprezzato da milioni di persone e ha calcato i palchi di numerosissimi club e festival di tutto il mondo.

Siamo felicissimi di poter ospitare di nuovo questo artista gigantesco, che per l’occasione presenterà il suo nuovo EP “1959” in un set acustico totalmente inedito.

LINEE GUIDA D’INGRESSO

* L’area sarà organizzata esclusivamente con posti a sedere, secondo le linee guida vigenti.

* Vi preghiamo di rispettare il metro di distanza durante l’afflusso e il deflusso, e in generale durante tutto l’evento.

* Sarà a disposizione il gel sanificante in vari punti strategici.

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Chroma Festival e dalla Cooperativa Sociale FARE.

Pagina Fb REstate a Bastia. Pagina Instagram rEstateabastia.