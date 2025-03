Restauro Edicola “Mater Dolorosa” Partecipante ad Art Bonus 2025

Vota online per sostenere il progetto di restauro!

Il Comune di Bastia Umbra ha annunciato con entusiasmo l’ammissione del progetto di restauro dell’edicola “Mater Dolorosa”, situata in Via Colomba Antonietti, al Concorso Art Bonus 2025. Questa iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, invogliandoli a partecipare attivamente al processo di valorizzazione del patrimonio culturale locale attraverso il voto online.

Il concorso Art Bonus rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali del proprio territorio. Gli utenti potranno esprimere la loro preferenza per il progetto di restauro dell’edicola “Mater Dolorosa” sulla piattaforma ufficiale di Art Bonus. La partecipazione è semplice e accessibile a tutti: basta visitare il sito, registrarsi e votare per il progetto che si desidera sostenere.

Il progetto dell’edicola “Mater Dolorosa” è inserito nella categoria “Beni e luoghi della cultura”, dove competono altre iniziative significative. La selezione dei progetti vincitori avverrà attraverso un processo in due fasi: la prima fase prevede le votazioni online, mentre la seconda culminerà nel “Click Day”, che si terrà il 15 aprile. Durante questo evento, verranno conteggiati i voti espressi sia sul sito che sui canali social ufficiali di Art Bonus, per determinare i progetti che riceveranno il supporto necessario per la realizzazione.

Per votare, è sufficiente seguire alcuni semplici passi. Gli interessati devono collegarsi al link dedicato al progetto e cliccare sulla voce “Vota questo progetto”. Sarà necessario inserire un indirizzo email valido e confermare il voto tramite un link che sarà inviato via email. È importante notare che le votazioni chiuderanno alle ore 12:00 del 14 aprile 2025. Pertanto, i cittadini sono invitati a non perdere questa occasione di far sentire la propria voce.

Il Comune di Bastia Umbra esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante riconoscimento, inclusi i cittadini, i dipendenti comunali e gli amministratori. Un ringraziamento speciale va anche ai mecenati, la cui generosità ha reso possibile l’avvio dei lavori di restauro, previsto per la primavera. Questo progetto non rappresenta solo un intervento di recupero, ma simboleggia anche un forte legame con la comunità e il desiderio di preservare la storia e la cultura locale.

L’edicola “Mater Dolorosa” è un bene di grande valore storico e culturale, che merita di essere salvaguardato e valorizzato. Si tratta di un esempio tangibile della tradizione artistica e religiosa della zona, che ha bisogno di un intervento di restauro per poter continuare a raccontare la sua storia. Il restauro non solo migliorerà l’aspetto visivo dell’edicola, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di identità e appartenenza della comunità di Bastia Umbra.

Il progetto di restauro si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte alla promozione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio. Attraverso il concorso Art Bonus, il Comune di Bastia Umbra intende stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, creando un senso di comunità attorno alla cura e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

In un’epoca in cui la digitalizzazione e la partecipazione online stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana, iniziative come il Concorso Art Bonus rappresentano un passo importante verso una maggiore consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini nella salvaguardia dei beni comuni. Ogni voto espresso è un atto di amore verso il patrimonio culturale e la storia della propria comunità.

Il Comune invita quindi tutti i cittadini a mobilitarsi e a partecipare attivamente al voto, per dimostrare il proprio attaccamento alla cultura e alla storia locale. Il restauro dell’edicola “Mater Dolorosa” non è solo un intervento necessario, ma rappresenta anche un’opportunità per riunire la comunità attorno a un progetto comune.

In conclusione, il progetto di restauro dell’edicola “Mater Dolorosa” di Via Colomba Antonietti è una chiamata all’azione per tutti i cittadini di Bastia Umbra. Supportare questo progetto attraverso il voto significa contribuire a preservare la propria storia e cultura. Non perdere l’occasione di far sentire la tua voce: vota e fai la differenza!