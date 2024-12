Sansepolcro vince 2-0 contro il Bastia, generosità ma poca concretezza per i biancorossi

Sansepolcro vince – Il Bastia perde 2-0 in trasferta contro la capolista Sansepolcro in un match che evidenzia la mancanza di incisività della squadra ospite. Nonostante una prestazione generosa, i biancorossi non sono riusciti a concretizzare le occasioni e hanno subito due reti su disattenzioni difensive che hanno indirizzato la partita. A partire dal primo tempo, le difficoltà nella retroguardia bastiola sono risultate decisive, compromettendo l’esito finale della gara.

La cronaca della partita si apre con una clamorosa occasione per il Sansepolcro, al 4’ minuto, quando Bartoccini ha un’opportunità d’oro da pochi passi dalla porta avversaria, ma manda alto. Dopo il rischio iniziale, la partita si stabilizza, e il Bastia prova a rispondere con una buona organizzazione di gioco. Al 19’, però, un tentativo di Bruschi dal limite dell’area viene ben neutralizzato da Taiti, il portiere del Bastia.

Al 30′ del primo tempo, una disattenzione difensiva dei bastioli consente al Sansepolcro di sbloccare il punteggio con Quadroni, il quale approfitta di un errore della difesa per infilare la rete. L’errore difensivo costringe il Bastia a inseguire il risultato, ma i biancorossi non riescono a reagire in modo incisivo. L’unica occasione per i ragazzi di Cotroneo arriva al 38′, quando Morlandi calcia alto sopra la traversa dopo un buon inserimento.

Nel finale di tempo, al 45’, un’altra incertezza della difesa ospite permette al Sansepolcro di raddoppiare: Adreani è lesto a sfruttare un’altra indecisione difensiva e mette il pallone in rete, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Il Bastia va negli spogliatoi con il morale basso, consapevole di aver regalato troppo in fase difensiva e incapace di sfruttare le poche occasioni avute.

Nel secondo tempo, Cotroneo cerca di dare una scossa alla squadra con alcuni cambi. Santucci subentra a Ubaldi per dare più verve alla metà campo, mentre Cicioni e Bartolini prendono il posto di Cozzali e Morlandi. Tuttavia, la squadra ospite non riesce a rendersi pericolosa in attacco, con le incursioni di Del Prete che non portano ad alcun risultato concreto.

Il Sansepolcro gestisce il vantaggio senza eccessivi rischi, facendo girare palla e mantenendo il controllo del match. Nonostante i cambi, il Bastia non riesce a dare segnali di ripresa, mostrando limiti evidenti sia in fase difensiva che offensiva. In particolare, le disattenzioni dietro e la mancanza di precisione negli ultimi passaggi condannano i biancorossi.

Al termine della partita, i padroni di casa si impongono meritatamente con un 2-0 che li consolida in cima alla classifica, mentre il Bastia incassa una nuova sconfitta che mette in luce le problematiche che mister Cotroneo dovrà affrontare nei prossimi allenamenti.

La sconfitta lascia il Bastia con l’amaro in bocca, considerando che la squadra ha avuto il controllo del gioco per alcuni tratti del match, ma non ha saputo sfruttare le occasioni create. Le indecisioni difensive, come quelle che hanno portato ai due gol subiti, sono il principale tallone d’Achille della formazione ospite, che dovrà lavorare duramente per correggere questi errori in vista delle prossime sfide.

Il campionato si ferma per la pausa natalizia, ma il Bastia dovrà essere pronto a ripartire subito al rientro, quando affronterà il Città di Castello il prossimo 12 gennaio allo stadio Carlo Degli Esposti. Questo incontro sarà un’opportunità importante per i biancorossi per rialzarsi e cercare di raccogliere punti fondamentali per la salvezza.

Concludendo, la partita ha evidenziato la buona prestazione del Sansepolcro, che si conferma squadra solida e cinica, mentre il Bastia dovrà rivedere molte cose se vorrà competere per posizioni di vertice. La concretezza in attacco e l’attenzione in difesa saranno due aspetti fondamentali su cui il tecnico Cotroneo dovrà lavorare nei prossimi mesi.