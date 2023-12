Si accende il Natale a Bastia

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale per la presentazione del Natale a Bastia 2023. Si inizia domani 2 Dicembre con l’accensione delle luminarie, delle video proiezioni e del grande albero alle ore 17.30 in Piazza Mazzini sulle facciate delle chiese di San Michele Arcangelo e Santa Croce con spettacolo di Accademia Creativa.

Tra le novità di quest’anno, tornerà la Festa di Capodanno a Bastia organizzata da Ente Palio Riverock e Rollover. Sarà inaugurata la Mostra documentaria sull’ artista internazionale “Benvenuto Crispoldi. (1923-2023)” autore dei dipinti della Sala della Consulta del Municipio di Bastia. Appuntamento fisso il Presepe vivente nel Borgo Antico, ma anche concerto Gospel e il Magico Natale dei bambini con teatro, letture musica e spettacoli. Dal 15 dicembre al 14 gennaio torna la terza edizione della “Lotteria Città di Bastia 50 e 50” organizzata da Confcommercio, Fipe, l’Associazione culturale Impresa e sviluppo. L’8 Dicembre tour degli alberi artistici dei Rioni e premiazione del rione vincitore.

“Tanti gli eventi in una collaborazione con le associazioni di categoria, di volontariato, con le associazioni sportive, con l’Ente Palio, Riverock e Rollover, con le nostre scuole, gli insegnanti, i dirigenti, le loro famiglie, con la nostra Biblioteca, la Ludoteca, le parrocchie, la Scuola di Musica Comunale, la Banda di Costano, la Pro Loco, l’Associazione Corale Città di Bastia, i centri sociali, con tutta la nostra comunità per un programma pensato per i più piccoli, per i giovani e per chi ha qualche anno in più – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti”.

L’assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Daniela Brunelli ha pesentato il Presepe vivente nel Borgo Antico che si realizzerà il 23 dicembre con le Associazioni, con tutte le scuole e gli istituti del territorio, il 6 Gennaio sarà un momento più intimo in Piazzetta Luigi Masi con l’arrivo dei Re Magi alla capanna. Il 13 gennaio si concludono gli eventi natalizi con un grande evento di solidarietà aperto al pubblico con i Medici per caso e altri gruppi musicali. L’Assessore Stefano Santoni ha sottolineato quanta attenzione sia stata dedicata ai bambini, alla festa che per loro è gioia con la realizzazione del Piccolo Villaggio di Natale, con le figure fiabesche che camminano per le strade, con gli zampognari, con Babbo Natale che arriverà il 24, giorno della Vigilia a Campiglione ed Ospedalicchio.

Marco Montecucco Presidente di Confcommercio ha presentato la terza edizione della Lotteria Città di Bastia sottolineando la collaborazione dell’associazione Commercianti con il Comune di Bastia nella realizzazione dell’Agenda della città e degli eventi natalizi ringraziando l’Amministrazione per aver accolto molte delle loro richieste. La responsabile del Settore Cultura Lorella Capezzali ha ricordato l’attenzione alla sostenibilità anche per quanto riguarda le luminarie e il grande albero in Piazza Mazzini a basso impatto energetico, l’albero di Ospedalicchio e Costano, addobbato dai bambini.

Il Programma natalizio dal 2 al 5 dicembre

Dalle 17.00 alle 19.00

Arrivano gli Elfi nel centro storico

Correndo Verso l’Invernalissima dalle 15.00 alle 17.00. Aspa Bastia sotto l’egida della Fidal in collaborazione con l’ENDAS per conto di EPTA

3 dicembre

Concerto Coro città di Bastia ore 21.00 Chiesa di San Giuseppe- Costano

“O Nata Lux” Direttore Piero Caraba. Associazione Corale città di Bastia.

5 dicembre

“Un canto nel cuore” ore 17.00 Biblioteca Comunale Alberto la Volpe

Laboratorio espressivo sonoro per inaugurare l’emozione dell’attesa. Per bambini da 0 a 8 anni e i loro adulti. Condotto da Elisabetta Ciancaleoni

Fino al 20 dicembre

Leggere il Natale – La scuola in biblioteca- Biblioteca Comunale Alberto La Volpe