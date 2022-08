Search for: Search Button

Si è conclusa con successo la manifestazione Ospedalicchio in Festa

Si è conclusa la manifestazione Ospedalicchio in Festa con una grande partecipazione della comunità ospedalicchiese in modo coeso, tra varie iniziative che hanno reso il programma variegato e qualificato, dal teatro alla musica, alle emozionanti sfide tra i rioni, alla gastronomia, di livello alto come sempre. Nucleo originario della festa la ricorrenza religiosa che ha ottenuto il meritato riscontro positivo da parte dei residenti e non solo; “una partecipazione, ha detto il parroco Don Emanuele Bolognino, richiamandosi alla parabola dell’abbraccio, che fa ben sperare sull’accrescimento della festa negli anni a venire”.

”Abbiamo visto tanta partecipazione e uno spirito di serenità e collaborazione tra i concittadini aldilà delle differenze di età, elemento questo che rappresenta un aspetto quanto mai importante per la tradizionale e antica festa della Madonna della Pietà. La sfida dei Giochi della Gioventù tra i quattro Rioni del paese – San Cristoforo, San Lazzaro, San Lorenzo e San Vitale – è stata vinta dal Rione San Lorenzo , in una competizione, al di là della classifica, bella e variegata. Palese soddisfazione è stata espressa dal comitato organizzatore e da tutte le realtà associative, culturali e sociali coinvolte per il positivo risultato ottenuto, eccellente sotto tutti gli aspetti.

Abbiamo partecipato con piacere, – ha dichiarato il Sindaco Paola Lungarotti – ci siamo dilettati nell’assistere alla commedia “Il contrattino” portata in scena dal Gruppo teatrale Attori di Casa nostra, tutti ospedalicchiesi, un altro valore aggiunto alla Festa, con l’auspicio di averli prossimamente in altre location del nostro territorio”.