Sottopassi, la bomba d’acqua non fa danni: superato il test!

Pecci: pulizia e manutenzione evitano criticità nei sottovia

🌧️ I sottopassi di Bastia Umbra hanno retto alla pioggia battente delle ultime ore. Il sindaco Erigo Pecci evidenzia il ruolo della pulizia delle forazze e della cura ambientale per evitare criticità nei sottovia urbani.

I sottopassi superano la prova della pioggia

I sottopassi di Bastia Umbra hanno resistito alla forte pioggia caduta nelle ultime ore senza manifestare le criticità che, in passato, avevano caratterizzato questi punti della viabilità cittadina durante le precipitazioni più intense. A comunicarlo è stato il sindaco Erigo Pecci, intervenuto dopo il maltempo per fare il punto sulla situazione.

La quantità d’acqua caduta sulla città ha rappresentato una prova significativa per infrastrutture che, storicamente, sono considerate tra i punti più delicati durante gli episodi di pioggia battente. Questa volta, secondo quanto riferito dal primo cittadino, i sottovia hanno retto all’impatto delle precipitazioni e non sono emersi problemi.

Il risultato assume particolare rilievo proprio alla luce delle difficoltà registrate in passato. Il sindaco ha infatti ricordato come, in altre occasioni, fosse sufficiente una quantità di pioggia anche inferiore a quella caduta nelle ultime ore per determinare situazioni di criticità nei sottopassaggi.

La pulizia delle forazze prima del maltempo

Alla base della tenuta dei sottopassi, secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, c’è il lavoro svolto sulla pulizia delle forazze e, più in generale, l’attenzione dedicata alla cura dell’ambiente urbano.

Un’attività seguita dagli assessori Ramona Furiani e Marcello Rosignoli, il cui intervento viene indicato come uno degli elementi che hanno contribuito al risultato registrato durante l’ultima fase di maltempo. La manutenzione ha avuto l’obiettivo di favorire il corretto funzionamento delle strutture interessate dal deflusso dell’acqua, proprio nei punti maggiormente esposti alle conseguenze delle precipitazioni.

La prova concreta è arrivata con la pioggia battente delle ultime ore. I sottopassaggi non hanno mostrato criticità, nonostante siano tradizionalmente osservati con particolare attenzione quando le condizioni meteorologiche diventano più impegnative.

Pecci sottolinea la differenza rispetto al passato

Erigo Pecci ha posto l’accento soprattutto sul confronto con quanto avveniva in precedenza. Il sindaco ha precisato che non si è trattato di un evento paragonabile a un “diluvio universale”, ma ha comunque evidenziato come il volume delle precipitazioni sia stato sufficiente per verificare concretamente la capacità di tenuta dei sottovia.

Secondo il primo cittadino, in passato sarebbe potuta bastare una quantità d’acqua decisamente più contenuta per creare problemi. Il fatto che questa volta non siano state rilevate criticità viene quindi collegato al lavoro preventivo effettuato sulle infrastrutture e sulle aree interessate.

Il dato segnalato dall’amministrazione riguarda dunque non soltanto l’intensità della pioggia, ma soprattutto la risposta dei punti della città storicamente più vulnerabili durante gli episodi di maltempo.

Furiani e Rosignoli, attenzione alla cura dell’ambiente

Nel quadro descritto dal sindaco viene evidenziato anche il lavoro portato avanti dagli assessori Ramona Furiani e Marcello Rosignoli. La particolare attenzione dedicata alla pulizia e alla cura dell’ambiente ha riguardato anche quegli interventi necessari a mantenere efficienti le forazze.

Una manutenzione che, alla prova delle precipitazioni delle ultime ore, ha prodotto l’effetto atteso. L’acqua non ha determinato le problematiche che in passato potevano interessare i sottopassi, consentendo a questi punti critici della città di superare la fase di pioggia battente senza manifestare situazioni anomale.

La condizione riscontrata dopo il maltempo rappresenta quindi, secondo quanto comunicato dal sindaco, un riscontro concreto dell’attività svolta in precedenza.

Nessuna criticità nei punti storicamente più delicati

L’elemento centrale della comunicazione di Erigo Pecci resta l’assenza di problemi proprio nei sottovia che, da sempre, rappresentano punti sensibili di Bastia Umbra nei momenti di forte pioggia.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno consentito di verificare sul campo gli effetti della pulizia effettuata e dell’attenzione dedicata alla manutenzione. Pur senza descrivere l’evento come eccezionale, il sindaco ha sottolineato che in passato sarebbe stato sufficiente un quantitativo d’acqua inferiore per determinare conseguenze nei sottopassaggi.

Questa volta, invece, la pioggia battente non ha fatto emergere le criticità temute. I sottopassi hanno retto all’impatto dell’acqua, offrendo una risposta diversa rispetto alle difficoltà che avevano caratterizzato altri episodi piovosi.

Per l’amministrazione comunale, il risultato viene ricondotto alla prevenzione, alla pulizia delle forazze e alla cura dell’ambiente seguite dagli assessori competenti. Un’attività che ha mostrato i propri effetti proprio durante il maltempo delle ultime ore, quando i punti più delicati della viabilità cittadina sono rimasti senza criticità.