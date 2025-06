T-RED Bastia Umbra: Svolta sui ricorsi, Sindaco Invitato ad Agire

Giudice suggerisce annullamento multe per rischio ingenti danni comunali

Bastia Umbra assiste a un significativo sviluppo nella controversia legata ai verbali emessi dal sistema di rilevamento T-RED. In una recente seduta presso il Giudice di Pace, la dottoressa Liosi ha posticipato l’esito di numerose cause, fornendo al Sindaco l’opportunità di sanare la situazione. La decisione implica che, in assenza di un intervento correttivo da parte dell’amministrazione, le 35 vertenze assegnate al giudice potrebbero concludersi a favore dei cittadini che hanno presentato ricorso, come trapelato durante l’udienza.

La vicenda ha radici nell’attivazione del T-RED all’incrocio tra via Atene e via Hocberg, operativo dal primo ottobre 2024 al nove gennaio 2025. Il dispositivo è stato disattivato in seguito a una petizione promossa dal comitato “SI rotatoria NO TRED – San Lorenzo”, che ha raccolto un ampio consenso tra i residenti.

A seguito di questa nona udienza, l’avvocato Katiuscia Malfetta, agendo in nome e per conto del comitato civico, ha indirizzato una missiva formale al primo cittadino. Nella comunicazione, si ripercorrono le tappe della complessa querelle, mettendo in evidenza i risultati delle udienze finora celebrate: due rinvii e sette accoglimenti delle istanze dei ricorrenti, con un onere complessivo di circa cinquemila euro di spese legali a carico dell’ente locale. Il comitato auspica che tali esiti spingano il Sindaco a optare per un’azione di autotutela, come peraltro suggerito dal giudice stesso, annullando tutti i verbali correlati al T-RED. Questa misura dovrebbe includere sia i ricorsi ancora pendenti, sia la restituzione dei punti decurtati dalla patente, oltre all’invalidazione di eventuali successivi verbali.

Secondo Paola Mela, altra portavoce del comitato, la mancanza di una delibera di giunta che autorizzi esplicitamente l’attivazione del T-RED costituisce un vizio procedurale di rilevante gravità. La portavoce ha sottolineato come la persistenza dell’amministrazione sulle posizioni iniziali rischi concretamente di generare ingenti oneri economici per le casse comunali, ricadendo di fatto sull’intera cittadinanza.

Nella stessa comunicazione inviata al Sindaco, il comitato ha richiesto aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione di una rotatoria, che l’amministrazione aveva precedentemente assicurato sarebbe stato pronto entro la fine di maggio.