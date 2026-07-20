Urbanistica, scontro su PRG: replica dura all’ex assessore Fratellini

Piano regolatore, confronto acceso sui tempi e sulle opere future

🚧 A Bastia Umbra continua il confronto politico sull’urbanistica. La maggioranza replica alle critiche dell’ex assessore Francesco Fratellini, sostenendo che idee e delibere non bastano senza l’intero iter amministrativo. Al centro del dibattito il nuovo Piano regolatore e diverse opere. 2026

Botta e risposta sul Piano regolatore comunale

Prosegue il confronto politico sull’urbanistica a Bastia Umbra, dove la maggioranza interviene con una lunga replica alle recenti dichiarazioni dell’ex assessore Francesco Fratellini, riaccendendo il dibattito sul percorso del nuovo Piano regolatore generale e sullo stato di avanzamento di numerosi interventi urbanistici.

Secondo il documento diffuso dall’amministrazione, il tema centrale riguarda la differenza tra la pianificazione di un’opera e la sua effettiva realizzazione. La maggioranza sostiene che un’idea progettuale o una delibera rappresentino soltanto l’inizio di un procedimento, mentre il completamento richiede una lunga serie di passaggi tecnici, amministrativi e finanziari indispensabili per arrivare all’apertura dei cantieri.

L’intervento arriva dopo le affermazioni dell’ex assessore, che aveva richiamato il principio secondo cui la storia non dovrebbe essere riscritta ma raccontata nella sua interezza. Proprio da questo concetto prende avvio la replica politica.

Le differenze tra programmazione e realizzazione

Nel documento viene evidenziato come un intervento urbanistico attraversi numerose fasi prima di trasformarsi in un’opera concreta. Dalla progettazione iniziale all’inserimento negli strumenti urbanistici, dall’adozione dei piani alla loro approvazione definitiva, fino alla sottoscrizione delle convenzioni, al reperimento delle risorse economiche, ai pareri degli enti competenti, alla progettazione esecutiva, all’affidamento dei lavori e infine alla costruzione.

Secondo la maggioranza, attribuire automaticamente la paternità delle opere sulla base di una delibera adottata anni prima non rappresenterebbe una ricostruzione completa del procedimento amministrativo.

Per questo motivo viene sostenuto che un atto amministrativo, da solo, non equivale all’effettiva realizzazione di un’infrastruttura, poiché senza tutti gli adempimenti successivi il progetto rischia di restare esclusivamente sulla carta.

Il Piano regolatore al centro del confronto

Uno dei punti principali della replica riguarda il nuovo Piano regolatore generale.

La maggioranza ricorda che il procedimento per il nuovo strumento urbanistico sarebbe stato avviato tra il 2010 e il 2011 e che, dopo oltre quindici anni, il percorso non si sarebbe ancora concluso.

Viene evidenziato come nel luglio 2023 sia stata adottata esclusivamente la Parte strutturale del piano, mentre la Parte operativa e il completamento dell’intero iter risultano ancora mancanti.

Secondo quanto riportato nella nota politica, questa situazione dimostrerebbe che il nuovo PRG non ha raggiunto la fase conclusiva e che restano ancora diversi passaggi amministrativi necessari per la sua definitiva approvazione.

I riferimenti al Piano Franchi e a Piazza del Mercato

La replica richiama anche alcuni interventi urbanistici del passato.

Tra gli esempi citati compare il Piano Franchi, indicato come una trasformazione immobiliare che avrebbe previsto il mantenimento di circa 240 mila metri cubi con la realizzazione o la previsione di cinque edifici nell’area interessata.

Altro caso richiamato è quello relativo a Piazza del Mercato, il cui piano era stato approvato nel 2014 ma successivamente revocato, secondo quanto riportato nel documento, poiché il soggetto privato non aveva sottoscritto la convenzione prevista.

Per la maggioranza questo rappresenterebbe un esempio concreto di come l’approvazione politica di un progetto non sia sufficiente senza il completamento di tutti gli adempimenti successivi.

Urbanizzazioni e opere viarie

Un ulteriore passaggio riguarda le urbanizzazioni e gli interventi sulla viabilità.

Nel documento viene sostenuto che la fase più impegnativa sia quella che segue la pianificazione, comprendendo l’approvazione delle varianti urbanistiche, la predisposizione dei progetti, il recepimento delle prescrizioni di carattere idraulico, ambientale e geologico, la definizione degli obblighi a carico dei soggetti privati, l’individuazione delle coperture economiche e l’assunzione delle responsabilità amministrative necessarie.

Secondo la maggioranza, si tratta di un lavoro spesso poco visibile ma determinante per consentire l’effettiva apertura dei cantieri e la successiva realizzazione delle opere.

La posizione della maggioranza

Nelle conclusioni del documento viene precisato che non vi sarebbe alcuna volontà di cancellare quanto realizzato dalle precedenti amministrazioni, ma viene contestata l’idea di considerare concluse opere che, secondo la maggioranza, sarebbero rimaste ferme per anni nella fase progettuale.

La nota politica sostiene inoltre che durante gli anni di governo del centrodestra il nuovo Piano regolatore non sia stato portato a conclusione e che numerosi interventi urbanistici siano rimasti incompleti o non abbiano trovato piena attuazione.

Per questo motivo la maggioranza rivendica il lavoro amministrativo necessario a trasformare gli atti preliminari in interventi concretamente realizzabili, affermando che la differenza politica consista nell’assumersi la responsabilità del completamento dei procedimenti e dei risultati ottenuti, piuttosto che limitarsi alla rivendicazione delle iniziative avviate negli anni precedenti.