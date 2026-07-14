Variante urbanistica ok per il nodo viario tra tre importanti strade

Via libera definitivo all’intervento per sicurezza e viabilità locale

Il Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha approvato in via definitiva la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 2001, atto necessario per consentire la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell’intersezione tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni. La decisione è stata assunta nel corso della seduta dell’8 luglio 2026 e rappresenta un passaggio fondamentale per la prosecuzione dell’iter amministrativo dell’opera.

L’approvazione conclude il percorso urbanistico avviato nei mesi scorsi e permette all’amministrazione comunale di disporre degli strumenti necessari per proseguire con le successive fasi progettuali, fino all’affidamento dei lavori. L’intervento interessa uno dei punti della rete stradale comunale caratterizzati da un intenso volume di traffico e punta a migliorare sia la funzionalità della circolazione sia le condizioni di sicurezza.

Un passaggio decisivo per il progetto

Con il voto favorevole del Consiglio Comunale, l’iter urbanistico può considerarsi concluso, dopo le precedenti fasi che avevano visto l’adozione della variante e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L’approvazione definitiva della variante costituisce il presupposto indispensabile per procedere con la definizione del progetto esecutivo, documento che consentirà successivamente di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori. Si tratta quindi di un passaggio amministrativo che permette al Comune di proseguire il percorso previsto dalla normativa vigente.

L’intervento rientra nella programmazione delle opere finalizzate all’adeguamento delle infrastrutture viarie comunali e alla risposta alle mutate esigenze della mobilità sul territorio.

L’obiettivo è migliorare la circolazione

Il progetto prevede la riorganizzazione dell’incrocio tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni attraverso un intervento studiato per rendere più efficiente la gestione dei flussi di traffico.

Secondo quanto previsto dagli elaborati approvati, la nuova configurazione dell’intersezione consentirà una maggiore fluidità della circolazione, riducendo le criticità che nel tempo si sono manifestate in un’area interessata da un traffico sempre più intenso.

L’adeguamento punta inoltre ad aumentare il livello di sicurezza dell’intero nodo stradale, offrendo condizioni migliori non soltanto agli automobilisti ma anche agli utenti più vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti.

L’infrastruttura esistente, infatti, viene considerata non più adeguata ai volumi di traffico oggi presenti e richiede un aggiornamento in grado di rispondere alle esigenze attuali della mobilità urbana.

Tutelate ambiente, paesaggio e territorio

Nel corso della progettazione sono stati affrontati anche tutti gli aspetti previsti dalla normativa di settore.

L’iter ha recepito le prescrizioni relative agli aspetti ambientali, idraulici, paesaggistici, archeologici e geologici, seguendo le procedure stabilite dalla legislazione regionale e nazionale.

Tra gli elementi inseriti nel progetto figurano le misure destinate a garantire l’invarianza idraulica dell’area, interventi di mitigazione attraverso nuove sistemazioni vegetazionali per la tutela del paesaggio, la salvaguardia delle reti tecnologiche esistenti e l’applicazione delle procedure previste per l’archeologia preventiva.

Queste prescrizioni accompagneranno anche le successive fasi di sviluppo dell’opera, assicurando il rispetto delle disposizioni tecniche richieste per un intervento di questa tipologia.

Le prossime fasi amministrative

Con la conclusione del procedimento urbanistico, il Comune di Bastia Umbra potrà ora proseguire con gli adempimenti successivi previsti dall’iter amministrativo.

La fase immediatamente successiva riguarda la predisposizione e l’approvazione del progetto esecutivo, passaggio necessario prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori.

Solo dopo il completamento di questi ulteriori adempimenti sarà possibile procedere con la realizzazione dell’intervento, destinato a modificare uno dei principali nodi della viabilità comunale e ad adeguarlo alle esigenze di sicurezza e di mobilità del territorio.