Via Santa Lucia, aiuti per negozi penalizzati dai lavori comunali

Giusy Grasso chiede sostegni economici alle attività coinvolte ora
Richiesta rivolta al Comune per sostenere le imprese
Un intervento a favore delle attività economiche interessate dai lavori di via Santa Lucia. È questa la richiesta avanzata dalla segretaria comunale di Forza Italia Bastia Umbra, Giusy Grasso, attraverso una lettera indirizzata al sindaco del Comune di Bastia Umbra. L’iniziativa nasce dopo le segnalazioni ricevute da diversi operatori commerciali della zona, che hanno rappresentato le difficoltà incontrate durante l’esecuzione del cantiere.
Secondo quanto evidenziato nella comunicazione, gli interventi in corso riguardano opere infrastrutturali e sui sottoservizi considerate importanti per il futuro della città. La necessità dei lavori non viene messa in discussione, ma viene sottolineato come le conseguenze dell’intervento stiano incidendo in modo diretto sulle attività economiche presenti lungo la strada.
Calo della clientela e ripercussioni sul fatturato
Le limitazioni alla circolazione e le difficoltà di accesso ai negozi, secondo quanto riportato da Giusy Grasso, avrebbero determinato una riduzione dell’afflusso dei clienti, con conseguenze anche sul volume d’affari delle imprese interessate.
Nella lettera si evidenzia come, soprattutto per le piccole realtà commerciali, anche un periodo limitato di contrazione delle vendite possa avere effetti significativi sull’equilibrio economico dell’attività. Per questo motivo la segretaria comunale di Forza Italia afferma di voler rappresentare le preoccupazioni espresse dagli esercenti, chiedendo all’Amministrazione comunale di valutare strumenti di sostegno durante la fase dei lavori.
Le misure proposte da Forza Italia Bastia Umbra
Tra le possibili soluzioni indicate nella richiesta figurano agevolazioni o riduzioni della TARI, la rimodulazione di tributi o canoni comunali e qualsiasi altro intervento consentito dalla normativa vigente che possa contribuire ad attenuare il peso economico subito dalle attività direttamente coinvolte dal cantiere.
La proposta viene presentata come una richiesta di valutazione da parte del Comune, con l’obiettivo di individuare strumenti che possano offrire un sostegno concreto agli operatori economici penalizzati dalle limitazioni temporanee imposte dai lavori pubblici.
Appello al confronto con commercianti e amministrazione
Giusy Grasso rivolge il proprio appello al sindaco e alla Giunta comunale, auspicando che la questione venga affrontata con spirito istituzionale e con attenzione nei confronti delle esigenze delle imprese locali. Nella comunicazione viene sottolineato come dietro ogni esercizio commerciale vi siano famiglie, lavoratori, investimenti e percorsi imprenditoriali che meritano ascolto durante una fase di particolare difficoltà.
La segretaria comunale di Forza Italia Bastia Umbra auspica inoltre l’avvio di un confronto con i commercianti interessati, così da individuare le soluzioni ritenute più adeguate e concretamente realizzabili nel rispetto delle norme vigenti.
L’obiettivo dichiarato della richiesta
Nella parte conclusiva della lettera viene ribadito che l’iniziativa non intende alimentare polemiche, ma rappresentare le istanze delle attività economiche che stanno affrontando le conseguenze del cantiere di via Santa Lucia.
La richiesta rivolta al sindaco del Comune di Bastia Umbra punta quindi a una valutazione delle possibili forme di sostegno che possano accompagnare le imprese durante il periodo dei lavori, con l’obiettivo di limitare l’impatto economico derivante dalle modifiche alla viabilità e dalle difficoltà di accesso lungo la strada. Giusy Grasso conclude esprimendo fiducia nella possibilità che l’Amministrazione comunale esamini la proposta con attenzione, nell’interesse delle attività coinvolte e dell’intera comunità di Bastia Umbra.
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