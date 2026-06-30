Inaugurato il nuovo padiglione di UmbriaFiere a Bastia Umbra

Il polo espositivo si amplia con la sinergia di Its Umbria

Il polo fieristico di Bastia Umbra compie un passo decisivo nel suo piano di sviluppo strategico. Nella giornata di martedì trenta giugno è stata presentata ufficialmente la prima fase realizzativa del nuovo padiglione di Umbria Fiere, una struttura polifunzionale progettata per accogliere grandi eventi, esposizioni e attività congressuali. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di modernizzazione del quartiere espositivo umbro, cominciato all’inizio del duemilaventisei e già segnato dall’apertura del nuovo servizio di ristorazione self-service avvenuta nel mese di marzo.

L’appuntamento inaugurale è stato inserito all’interno di Shift, una manifestazione organizzata in stretta collaborazione tra Umbria Fiere spa e Its Umbria Academy. All’incontro istituzionale hanno preso parte le principali autorità del territorio, tra cui l’assessore all’istruzione e alla formazione della Regione Umbria Fabio Barcaioli, il presidente di Umbria Fiere Antonio Forini, il presidente di Its Umbria Academy Marco Giulietti e il sindaco del Comune di Bastia Umbra Erigo Pecci.

I dettagli della nuova struttura espositiva

Il padiglione appena inaugurato si estende su una superficie complessiva che supera i seimila metri quadrati. Al suo interno, ben cinquemilacinquecento metri quadrati sono dedicati interamente all’area espositiva, uno spazio capace di ospitare fino a centosettanta moduli per stand già pronti all’uso. La struttura include inoltre una sala convegni flessibile dotata di tremilacinquecento posti a sedere, moduli specifici per il ricovero e l’esposizione degli animali durante le fiere di settore, locali di servizio e impianti tecnologici di ultima generazione focalizzati sulla sostenibilità, come i sistemi di climatizzazione avanzati e i pannelli fotovoltaici per l’efficienza energetica.

L’investimento rappresenta la continuità di un percorso di profondo rinnovamento che mira a posizionare il polo di Bastia Umbra sullo stesso livello dei principali attori del mercato fieristico sul territorio nazionale. La trasformazione logistica e strutturale riflette una precisa visione industriale, volta a offrire alle aziende locali e ai visitatori uno spazio moderno e allineato agli standard contemporanei.

La collaborazione strategica per il territorio

Il nome scelto per l’iniziativa, Shift, evoca un cambio di rotta e una netta evoluzione verso la crescita economica della regione. Il motto della giornata, incentrato sui concetti di cambiamento, sviluppo e trasformazione futura, evidenzia la forte sinergia tra il mondo dell’esposizione commerciale e quello dell’istruzione tecnica superiore. I due enti organizzatori, seppur attivi in settori differenti, cooperano per favorire l’innovazione del tessuto economico locale.

I rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato come il potenziamento di Umbria Fiere sia strettamente connesso alla valorizzazione delle competenze dei giovani. Grazie all’apporto di Its Umbria Academy, la formazione terziaria professionalizzante diventa uno strumento concreto per rispondere alle precise necessità delle imprese del territorio. Questa unione tra il mondo della scuola e quello dell’industria permette ai giovani di formarsi con qualifiche elevate e di trovare occupazione stabile direttamente nella propria regione di origine, frenando l’emigrazione verso l’estero.

Il programma della giornata inaugurale

I lavori della mattina sono stati suddivisi in due sessioni distinte per approfondire le diverse anime del progetto. Il primo blocco, denominato Shift to change e coordinato dal giornalista professionista Giacomo Marinelli Andreoli, ha dato ampio spazio alle testimonianze dirette degli studenti ed ex alunni delle varie specializzazioni formative dell’Academy. Il dibattito ha visto anche il coinvolgimento di imprenditori locali, i quali hanno discusso le prospettive future della formazione tecnica in Umbria.

La seconda parte dell’evento, intitolata Shift to build, si è concentrata sul taglio del nastro e sulla visita guidata dei nuovi spazi espositivi. All’inaugurazione hanno assistito numerosi partner commerciali, portatori di interesse e rappresentanti istituzionali, che hanno potuto visionare da vicino le caratteristiche tecniche e le potenzialità logistiche della struttura. Nei prossimi mesi il piano di ampliamento proseguirà con ulteriori interventi già programmati per il completamento definitivo del quartiere fieristico.