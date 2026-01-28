Padiglione rilancia Umbriafiere con un progetto sostenibile

Nuovo impulso per il polo fieristico dentro Bastia Umbra

Il rinnovamento del polo fieristico di Umbriafiere entra nella fase decisiva con la costruzione del nuovo padiglione da cinquemila metri quadrati, destinato a diventare il fulcro della trasformazione programmata per i prossimi anni. I lavori procedono con l’obiettivo di arrivare all’inaugurazione entro giugno, segnando un passaggio strategico per un’area espositiva che punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama regionale e nazionale.

Un progetto che ridisegna identità e funzioni

La programmazione triennale avviata dalla struttura introduce un percorso di innovazione in continuità, che combina la valorizzazione dell’esistente con un deciso salto verso modelli più moderni e sostenibili. Il nuovo logo, già definito come il “biglietto da visita” della rinascita, accompagna una revisione complessiva degli spazi e delle funzioni, pensata per rendere il quartiere fieristico più competitivo e attrattivo.

Il quarto padiglione, destinato ad affiancare i già esistenti 7, 8 e 9, porterà la superficie coperta complessiva oltre i 18mila metri quadrati. La struttura è progettata per rispondere alle esigenze degli operatori contemporanei, con ambienti versatili, impianti aggiornati e un’attenzione particolare alla sostenibilità. Sul tetto verrà installato un impianto fotovoltaico da 480 kW, mentre gli altri tre padiglioni saranno oggetto di interventi di riqualificazione e aggiornamento tecnologico.

Una trasformazione che coinvolge anche gli spazi esterni

L’arrivo del nuovo edificio comporterà una rimodulazione degli spazi esterni, necessaria per garantire una migliore fruibilità e una distribuzione più razionale dei flussi. Nel breve periodo, la prima ricaduta concreta riguarderà la riorganizzazione della disposizione degli espositori di Agriumbria, uno degli appuntamenti più attesi del calendario fieristico, in programma dal 27 al 29 marzo.

La revisione degli spazi esterni è considerata un passaggio cruciale per assicurare un’esperienza più ordinata e funzionale, sia per gli operatori sia per il pubblico. L’obiettivo è creare un ambiente più armonico, capace di accogliere eventi di dimensioni crescenti e di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Un polo che punta a diventare riferimento regionale

Il progetto complessivo mira a consolidare Umbriafiere come centro di aggregazione per imprese, istituzioni e cittadini, rafforzando il ruolo di Bastia Umbra come snodo strategico per l’economia regionale. La combinazione tra nuovi spazi, sostenibilità energetica e modernizzazione delle strutture rappresenta un investimento che guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre eventi di maggiore portata e di ampliare il raggio d’azione del polo fieristico.

La trasformazione in corso non si limita all’aspetto infrastrutturale, ma si inserisce in una visione più ampia che punta a rendere Umbriafiere un luogo dinamico, capace di ospitare iniziative diversificate e di rispondere alle esigenze di un territorio che chiede spazi moderni, efficienti e sostenibili.