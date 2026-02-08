Tecnocom traina il settore Horeca e accende Umbriafiere

Affluenza in crescita a Bastia Umbra nella giornata inaugurale

La 19ª edizione di Expo Tecnocom ha aperto i battenti con un’affluenza superiore alle aspettative, confermando la centralità della manifestazione per il comparto Horeca del Centro Italia. Nei padiglioni di Umbriafiere, a Bastia Umbra, la giornata inaugurale ha visto un flusso costante di operatori, imprenditori e professionisti, attratti da un programma fitto di dimostrazioni, incontri tecnici e momenti di confronto sulle nuove esigenze del mercato.

Un’apertura che consolida il ruolo della fiera

Il taglio del nastro nella Sala Europa ha segnato l’avvio ufficiale dell’evento, alla presenza del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, del Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, del Presidente di Umbriafiere Antonio Forini e del Vicepresidente di Confcommercio Umbria Simone Fittuccia. L’atmosfera, fin dalle prime ore, ha restituito la misura di una fiera ormai matura, capace di riunire oltre cento aziende espositrici distribuite in quattro padiglioni dedicati a Food, Contract ed Equipment. Una vetrina che offre una panoramica completa su prodotti, tecnologie e soluzioni per chi opera nella ristorazione, nell’ospitalità e nei pubblici esercizi.

Amoni ha sottolineato come la risposta del pubblico confermi la necessità di un appuntamento che, in una fase di forte crescita del turismo e di rinnovamento del settore, rappresenta un punto di riferimento per aggiornarsi e individuare nuove opportunità. Le istituzioni locali, dal canto loro, hanno ribadito l’importanza strategica del polo fieristico di Bastia Umbra, al centro di un percorso di valorizzazione e ampliamento.

Competenze, innovazione e confronto professionale

La prima giornata è stata scandita da cooking show, prove tecniche e momenti formativi che hanno animato i padiglioni, offrendo agli operatori strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato. Il pubblico ha potuto osservare da vicino nuove attrezzature, soluzioni digitali e proposte per migliorare efficienza, qualità e sicurezza nei processi produttivi.

Il Presidente di Umbriafiere, Antonio Forini, ha evidenziato il valore aggiunto di ospitare una manifestazione rivolta agli addetti ai lavori, mentre Simone Fittuccia ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’innovazione per le piccole e medie imprese, sostenute dal sistema Confcommercio.

Lunedì tra competizioni e strumenti per le imprese

La giornata di lunedì 9 febbraio si annuncia particolarmente intensa. Alle 10.00, nell’Area Eventi del Padiglione 9, prenderà il via il 4° Trofeo della Pizza, organizzato da Molino Sul Clitunno. Una competizione che richiama pizzaioli da tutta Italia e che rappresenta un momento di confronto tecnico e creativo su uno dei simboli della gastronomia nazionale.

Nel pomeriggio, alle 15.00, la Sala Europa ospiterà il meeting promosso da Confcommercio Umbria, dedicato alla presentazione del Bando Inail rivolto alle micro e piccole imprese dei settori ristorazione, gelateria, pasticceria e bar. L’incontro approfondirà gli incentivi destinati agli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, con un focus anche sulle opportunità offerte dalle Zes. Interverranno Fabio Settequattrini, Francesca Sollevanti e Nicola Sisti, con i saluti introduttivi del Presidente della sezione territoriale di Bastia Umbra, Marco Montecucco.

Un’edizione che guarda già al futuro

Con una partenza così partecipata e un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale, Expo Tecnocom 2026 si conferma un punto di riferimento imprescindibile per il settore Horeca. La manifestazione, che proseguirà fino all’11 febbraio, si propone come luogo di incontro tra imprese, istituzioni e professionisti, offrendo strumenti concreti per affrontare un mercato in continua evoluzione e rafforzando il ruolo di Bastia Umbra come polo fieristico di rilievo nazionale.