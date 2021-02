Ludocarnevale on line, animazioni in pillole

Non potendo aprire le porte ai bambini, facciamo in modo che siano i bambini e le loro famiglie ad aprire le porte della loro casa alla Ludoteca Comunale “G.Rodari”. Due uscite settimanali sui social ( pagina FB della Ludoteca, Instagram, pagina ufficiale della Coop. Asad, etc…) in cui saranno presentati tutorial relativi alla produzione di oggetti e rappresentazioni con marionette, tutto in linea con la tematica del Carnevale. Ogni settimana sarà pubblicato sulle pagine social sopra indicate, 1 tutorial e 1 spettacolo:

© Protetto da Copyright DMCA

– Maschere pazze (tutorial) Giovedì 11 Febbraio

– Teatrino delle Marionette (spettacolo) Sabato 13 Febbraio

– La borsa dei coriandoli (tutorial) Giovedì 18 Febbraio

– Teatrino delle Marionette (spettacolo) Sabato 20 Febbraio