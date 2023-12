Il Rione Portella vince la settima edizione del Concorso Alberi Artistici

“Sono passati sette anni dalla prima edizione di questo concorso, ma ogni volta lo stupore è figlio di emozioni nuove. Anche in questa occasione, gli interpreti rionali hanno dimostrato un talento fuori dal comune. Nonostante le temperature gelide di questo periodo, gli artisti dei quattro rioni hanno lavorato dopo cena, nella maggior parte dei casi all’aperto, manifestando ancora una volta tutta la loro passione nei confronti del Palio. L’applauso più grande è senz’altro per loro, per l’impegno e la dedizione che hanno messo per riunirsi, ideare e costruire i quattro “Alberi Artistici”, per regalare nuovamente alla città di Bastia emozioni senza tempo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è stato impreziosito anche da tutti quei rionali che hanno collaborato nella giornata odierna per la riuscita dell’evento. Questa è l’ennesima dimostrazione che, oltre a rendere viva la città di Bastia Umbra per tutto l’anno, l’Ente Palio lavora per un bene sociale e collettivo. Il mio più grande auspicio è che continui a farlo nel tempo, per aggregare, tramandare e condividere tutti quei principi e quei valori che educano le menti per un bene comune. Poi, a nome di tutto il Consiglio direttivo dell’Ente Palio, ringrazio la Sindaca Paola Lungarotti, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra e la giuria tecnica che ha presenziato quest’iniziativa. Infine, ringraziamo in modo speciale anche Elisa Leclè, grandissima artista del nostro territorio e non solo, che anni fa ideò questo concorso.”

Con queste parole il Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, ha anticipato la premiazione della settima edizione del concorso Alberi Artistici di Bastia Umbra.

La manifestazione, promossa dall’Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, è ormai diventata un appuntamento significativo per tutto il territorio ed ha intrattenuto il numeroso pubblico presente con atmosfere e musiche natalizie, genialmente rivisitate.

Il concorso, andato in scena in Piazza Mazzini venerdì 8 dicembre, è stato sottoposto alla supervisione di una Giuria qualificata composta da alcuni componenti della giuria tecnica delle sfilate della 61° edizione del Palio:

· Gianfranco Anzini – regista, autore televisivo – Presidente di Giuria

· Pio Stellaccio – attore

· Laura Soprani – scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design

· Lia Francesca Morandini– costumista

· Anna Tangredi – attrice

· Gianluca Palazzi – collaboratore del Palio

Dopo la visione dei 4 alberi, l’Auditorium di Sant’Angelo è stato luogo d’incontro dove la giuria si è riunita per decretare il vincitore e, alla fine, l’ambito premio è stato vinto per la quarta volta dal Rione Portella

Di seguito le parole dei giudici:

“La Giuria desidera innanzitutto esprimere la sua ammirazione nei confronti dei 4 rioni per l’impegno, la bravura e la creatività dimostrati. Abbiamo notato con piacere un crescente interesse verso il coinvolgimento dei bambini che è sicuramente una linea da seguire sempre di più. Ci piace ricordare che l’albero, come simbolo legato alle festività di fine anno, ha una millenaria tradizione: abbiamo notato che nelle installazioni è venuto un po’ a mancare il riferimento concreto al tronco, vero collegamento con la tradizione, cui ci si riferisce quando si fa l’albero di Natale. Riteniamo sia importante anche valorizzare il significato più prettamente simbolico di ciascun elemento utilizzato.”

CLASSIFICA FINALE:

1° Rione Portella

2° Rione Moncioveta

3° Rione San Rocco

4° Rione Sant’Angelo

Gli alberi dei 4 rioni posizionati lungo le vie della città:

Rione S.Angelo: davanti alla Rocca Baglionesca.

Rione Moncioveta: in Piazzetta Cavour;

Rione S. Rocco: davanti alla Chiesa di San Rocco

Rione Portella: in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella

Albo d’oro “Concorso Alberi Artistici”

4 vittorie Rione Portella

2 vittorie Rione Moncioveta

1 vittoria Rione San Rocco

0 vittorie Rione Sant’Angelo